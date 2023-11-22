https://ria.ru/20231122/kpp-1911144552.html
Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного
Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного - РИА Новости, 22.11.2023
Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного
Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного, пишет крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:39
2023-11-22T18:39
2023-11-22T20:43
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного, пишет крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat."Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением "Райя-Йосепи". Расположенный в муниципалитете Инари, "Райя-Йосепи" является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии", — говорится в публикации.Как уточнили в финском кабмине, речь идет о закрытии переходов Куусамо, Салла и Вартиус, они прекратят осуществлять пропуск людей 24 ноября в 00:00."Все пограничные переходы на восточной границе будут централизованы на пограничном переходе Райя-Йоосепи. Решение действительно до 23 декабря 2023 года", — следует из заявления.Отмечается, что указанный переход станет единственным пунктом на сухопутной границе, где будут принимать заявления о предоставлении убежища.С 18 ноября финские власти уже закрыли на четыре месяца четыре КПП. Причиной называется неконтролируемый поток беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, которые прибывают со стороны России и запрашивают убежище на границе. Российский МИД выразил по этому поводу протест. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и якобы осознанных действиях Москвы по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.
https://ria.ru/20231122/medvedev-1911027543.html
https://ria.ru/20231122/granitsy-1911044294.html
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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финляндия, в мире
Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного
Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме Райя-Йосепи на севере
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного, пишет крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat
.
"Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением "Райя-Йосепи". Расположенный в муниципалитете Инари, "Райя-Йосепи" является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии", — говорится в публикации.
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Как уточнили в финском кабмине, речь идет о закрытии переходов Куусамо, Салла и Вартиус, они прекратят осуществлять пропуск людей 24 ноября в 00:00.
"Все пограничные переходы на восточной границе будут централизованы на пограничном переходе Райя-Йоосепи. Решение действительно до 23 декабря 2023 года", — следует из заявления.
Отмечается, что указанный переход станет единственным пунктом на сухопутной границе, где будут принимать заявления о предоставлении убежища.
С 18 ноября финские власти уже закрыли на четыре месяца четыре КПП. Причиной называется неконтролируемый поток беженцев из Сомали
, Йемена
, Сирии
и других стран, которые прибывают со стороны России и запрашивают убежище на границе.
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Российский МИД выразил по этому поводу протест. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой
, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и якобы осознанных действиях Москвы по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.
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