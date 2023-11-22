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Участница курсов Шабутдинова рассказала о подмешанных в кофе таблетках - РИА Новости, 22.11.2023
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13:19 22.11.2023 (обновлено: 16:43 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/kouch-1911033904.html
Участница курсов Шабутдинова рассказала о подмешанных в кофе таблетках
Участница курсов Шабутдинова рассказала о подмешанных в кофе таблетках - РИА Новости, 22.11.2023
Участница курсов Шабутдинова рассказала о подмешанных в кофе таблетках
Одна из учениц блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, предпринимательница Наталья Калистратова в беседе с РИА Новости рассказала, что участникам курсов якобы... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:19
2023-11-22T16:43
общество
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москва
сент-люсия
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Одна из учениц блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, предпринимательница Наталья Калистратова в беседе с РИА Новости рассказала, что участникам курсов якобы подмешивали в кофе "зеленые таблетки". По ее словам, препараты обнаружили во время обыска.&quot;Мы все помним, что в &quot;Лайк&quot; кофе был на мероприятиях, и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали&quot;, — сказала она.Собеседница агентства добавила, что на встречах с Шабутдиновым его ученики занимались медитацией, слушали музыку, находились в состоянии эйфории. "Сейчас они (таблетки. — Прим. ред.) находятся на экспертизе, и она покажет, что это за таблетки и не накачивали ли нас ими, чтобы мы рассудок теряли", — сказала она. Сегодня Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест Шабутдинова и оставил ее без удовлетворения.Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября, на следующий день Таганский суд Москвы отправил его под стражу до 16 декабря. Адвокат Никита Апаликов и сам обвиняемый просили о домашнем аресте либо о залоге в четыре миллиона рублей. Следователь объяснил, что Шабутдинов может скрыться от следствия, так как у него есть паспорт гражданина Сент-Люсии и визы в США и Италию, а также в ОАЭ, где у него имеется недвижимость. Блогера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он возглавлял образовательный "Лайк центр" и вместе с сообщниками предлагал желающим купить различные курсы, тренинги и вебинары, на которых обещал научить "эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов". Убежденные в якобы высокой результативности образовательных программ восемь человек заключили договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Вину блогер не признает. По статье мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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общество, оаэ, москва, сент-люсия, аяз шабутдинов, московский городской суд
Общество, ОАЭ, Москва, Сент-Люсия, Аяз Шабутдинов, Московский городской суд
Участница курсов Шабутдинова рассказала о подмешанных в кофе таблетках

Ученица коуча Шабутдинова: участникам курсов подмешивали в кофе таблетки

© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Одна из учениц блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, предпринимательница Наталья Калистратова в беседе с РИА Новости рассказала, что участникам курсов якобы подмешивали в кофе "зеленые таблетки".
По ее словам, препараты обнаружили во время обыска.
«

"Мы все помним, что в "Лайк" кофе был на мероприятиях, и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали", — сказала она.

Собеседница агентства добавила, что на встречах с Шабутдиновым его ученики занимались медитацией, слушали музыку, находились в состоянии эйфории.
"Сейчас они (таблетки. — Прим. ред.) находятся на экспертизе, и она покажет, что это за таблетки и не накачивали ли нас ими, чтобы мы рассудок теряли", — сказала она.
Сегодня Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест Шабутдинова и оставил ее без удовлетворения.

Аяз Шабутдинов — основатель технологической образовательной компании для предпринимателей "Like центр" и сети кампусов names. В соцсетях у него 1,9 миллиона подписчиков.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября, на следующий день Таганский суд Москвы отправил его под стражу до 16 декабря. Адвокат Никита Апаликов и сам обвиняемый просили о домашнем аресте либо о залоге в четыре миллиона рублей. Следователь объяснил, что Шабутдинов может скрыться от следствия, так как у него есть паспорт гражданина Сент-Люсии и визы в США и Италию, а также в ОАЭ, где у него имеется недвижимость.
Блогера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он возглавлял образовательный "Лайк центр" и вместе с сообщниками предлагал желающим купить различные курсы, тренинги и вебинары, на которых обещал научить "эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов". Убежденные в якобы высокой результативности образовательных программ восемь человек заключили договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей.
Вину блогер не признает. По статье мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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ОбществоОАЭМоскваСент-ЛюсияАяз ШабутдиновМосковский городской суд
 
 
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