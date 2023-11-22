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Участница курсов Шабутдинова рассказала о подмешанных в кофе таблетках

Участница курсов Шабутдинова рассказала о подмешанных в кофе таблетках - РИА Новости, 22.11.2023

Участница курсов Шабутдинова рассказала о подмешанных в кофе таблетках

Одна из учениц блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, предпринимательница Наталья Калистратова в беседе с РИА Новости рассказала, что участникам курсов якобы... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:19

2023-11-22T13:19

2023-11-22T16:43

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Одна из учениц блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, предпринимательница Наталья Калистратова в беседе с РИА Новости рассказала, что участникам курсов якобы подмешивали в кофе "зеленые таблетки". По ее словам, препараты обнаружили во время обыска."Мы все помним, что в "Лайк" кофе был на мероприятиях, и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали", — сказала она.Собеседница агентства добавила, что на встречах с Шабутдиновым его ученики занимались медитацией, слушали музыку, находились в состоянии эйфории. "Сейчас они (таблетки. — Прим. ред.) находятся на экспертизе, и она покажет, что это за таблетки и не накачивали ли нас ими, чтобы мы рассудок теряли", — сказала она. Сегодня Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест Шабутдинова и оставил ее без удовлетворения.Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября, на следующий день Таганский суд Москвы отправил его под стражу до 16 декабря. Адвокат Никита Апаликов и сам обвиняемый просили о домашнем аресте либо о залоге в четыре миллиона рублей. Следователь объяснил, что Шабутдинов может скрыться от следствия, так как у него есть паспорт гражданина Сент-Люсии и визы в США и Италию, а также в ОАЭ, где у него имеется недвижимость. Блогера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он возглавлял образовательный "Лайк центр" и вместе с сообщниками предлагал желающим купить различные курсы, тренинги и вебинары, на которых обещал научить "эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов". Убежденные в якобы высокой результативности образовательных программ восемь человек заключили договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Вину блогер не признает. По статье мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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общество, оаэ, москва, сент-люсия, аяз шабутдинов, московский городской суд