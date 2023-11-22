https://ria.ru/20231122/kouch-1911033904.html
Участница курсов Шабутдинова рассказала о подмешанных в кофе таблетках
Участница курсов Шабутдинова рассказала о подмешанных в кофе таблетках - РИА Новости, 22.11.2023
Участница курсов Шабутдинова рассказала о подмешанных в кофе таблетках
Одна из учениц блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, предпринимательница Наталья Калистратова в беседе с РИА Новости рассказала, что участникам курсов якобы... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:19
2023-11-22T13:19
2023-11-22T16:43
общество
оаэ
москва
сент-люсия
аяз шабутдинов
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907467049_0:360:959:899_1920x0_80_0_0_dc5e4648364c9123b7ddec9ecbe59090.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Одна из учениц блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, предпринимательница Наталья Калистратова в беседе с РИА Новости рассказала, что участникам курсов якобы подмешивали в кофе "зеленые таблетки". По ее словам, препараты обнаружили во время обыска."Мы все помним, что в "Лайк" кофе был на мероприятиях, и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали", — сказала она.Собеседница агентства добавила, что на встречах с Шабутдиновым его ученики занимались медитацией, слушали музыку, находились в состоянии эйфории. "Сейчас они (таблетки. — Прим. ред.) находятся на экспертизе, и она покажет, что это за таблетки и не накачивали ли нас ими, чтобы мы рассудок теряли", — сказала она. Сегодня Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест Шабутдинова и оставил ее без удовлетворения.Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября, на следующий день Таганский суд Москвы отправил его под стражу до 16 декабря. Адвокат Никита Апаликов и сам обвиняемый просили о домашнем аресте либо о залоге в четыре миллиона рублей. Следователь объяснил, что Шабутдинов может скрыться от следствия, так как у него есть паспорт гражданина Сент-Люсии и визы в США и Италию, а также в ОАЭ, где у него имеется недвижимость. Блогера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он возглавлял образовательный "Лайк центр" и вместе с сообщниками предлагал желающим купить различные курсы, тренинги и вебинары, на которых обещал научить "эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов". Убежденные в якобы высокой результативности образовательных программ восемь человек заключили договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Вину блогер не признает. По статье мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html
оаэ
москва
сент-люсия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907467049_0:188:960:907_1920x0_80_0_0_b818d97cc24207445f60b9f03d112026.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, оаэ, москва, сент-люсия, аяз шабутдинов, московский городской суд
Общество, ОАЭ, Москва, Сент-Люсия, Аяз Шабутдинов, Московский городской суд
Участница курсов Шабутдинова рассказала о подмешанных в кофе таблетках
Ученица коуча Шабутдинова: участникам курсов подмешивали в кофе таблетки
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Одна из учениц блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, предпринимательница Наталья Калистратова в беседе с РИА Новости рассказала, что участникам курсов якобы подмешивали в кофе "зеленые таблетки".
По ее словам, препараты обнаружили во время обыска.
«
"Мы все помним, что в "Лайк" кофе был на мероприятиях, и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали", — сказала она.
Собеседница агентства добавила, что на встречах с Шабутдиновым его ученики занимались медитацией, слушали музыку, находились в состоянии эйфории.
"Сейчас они (таблетки. — Прим. ред.) находятся на экспертизе, и она покажет, что это за таблетки и не накачивали ли нас ими, чтобы мы рассудок теряли", — сказала она.
Сегодня Мосгорсуд
рассмотрел жалобу на арест Шабутдинова и оставил ее без удовлетворения.
Аяз Шабутдинов — основатель технологической образовательной компании для предпринимателей "Like центр" и сети кампусов names. В соцсетях у него 1,9 миллиона подписчиков.
Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября, на следующий день Таганский суд Москвы
отправил его под стражу до 16 декабря. Адвокат Никита Апаликов и сам обвиняемый просили о домашнем аресте либо о залоге в четыре миллиона рублей. Следователь объяснил, что Шабутдинов может скрыться от следствия, так как у него есть паспорт гражданина Сент-Люсии
и визы в США
и Италию
, а также в ОАЭ
, где у него имеется недвижимость.
Блогера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он возглавлял образовательный "Лайк центр" и вместе с сообщниками предлагал желающим купить различные курсы, тренинги и вебинары, на которых обещал научить "эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов". Убежденные в якобы высокой результативности образовательных программ восемь человек заключили договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей.
Вину блогер не признает. По статье мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Певец Шарлот сделал заявление в отделе полиции после сожжения паспорта