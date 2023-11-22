https://ria.ru/20231122/koreya-1910961726.html

В Южной Корее заявили о готовности к диалогу с КНДР

В Южной Корее заявили о готовности к диалогу с КНДР - РИА Новости, 22.11.2023

В Южной Корее заявили о готовности к диалогу с КНДР

Южная Корея всегда открыта диалогу с КНДР ради снижения напряженности, но будет серьезно отвечать на любые провокации, дальнейшая судьба межкорейского военного... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T07:26

2023-11-22T07:26

2023-11-22T07:26

в мире

корейский полуостров

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южная корея

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СЕУЛ, 22 ноя – РИА Новости. Южная Корея всегда открыта диалогу с КНДР ради снижения напряженности, но будет серьезно отвечать на любые провокации, дальнейшая судьба межкорейского военного соглашения зависит от КНДР, говорится в заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи по итогам его заседания после запуска КНДР военного разведывательного спутника. КНДР в среду заявила, что успешно вывела на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракета-носителе "Чхоллима-1" и в короткие сроки собирается запустить еще несколько. "Мы проясняем, что всегда открыты диалогу с Северной Кореей для обсуждения снижения напряженности на Корейском полуострове. Правительство Юн Сок Ёля, ставя в приоритет безопасность людей при помощи сильной оборонной готовности, будет серьезно отвечать на любые провокации Северной Кореи", - говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что Южная Корея в ответ на запуск северокорейского спутника решила приостановить действие отдельных пунктов межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года, в частности параграфа 3 статьи 1 и тем самым восстановить разведывательную деятельность в районе военно-демаркационной линии. Как заявили в министерстве обороны Южной Кореи, приостановка действия указанных пунктов стартует с 15.00 среды (09.00 мск). "Решение о дополнительных мерах касательно пока еще действующего межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года будет принято в зависимости от дальнейших действий Северной Кореи", - заявили в СНБ.

https://ria.ru/20231122/kndr-1910958513.html

корейский полуостров

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, корейский полуостров, юн сок ель, южная корея, кндр (северная корея)