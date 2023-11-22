https://ria.ru/20231122/kolyma-1911026445.html

На Колыме мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом

На Колыме мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом - РИА Новости, 22.11.2023

На Колыме мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, запрещающий в 2024 году привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:47

2023-11-22T12:47

2023-11-22T12:47

общество

магаданская область

сергей носов

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МАГАДАН, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, запрещающий в 2024 году привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых автомобилях, а также к регулярным перевозкам на автобусах. Указ опубликован на портале правовой информации правительства региона. "Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам деятельности согласно приложение №1 к настоящему указу", - говорится в указе. В приложении №1 к указу перечислены пассажирские перевозки в такси и автобусах. Уволить мигрантов транспортные компании должны в трехмесячный срок.

https://radiosputnik.ru/20231117/migranty-1910091031.html

магаданская область

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общество, магаданская область, сергей носов