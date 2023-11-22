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На Колыме мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом - РИА Новости, 22.11.2023
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12:47 22.11.2023
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На Колыме мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом
На Колыме мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом - РИА Новости, 22.11.2023
На Колыме мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, запрещающий в 2024 году привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:47
2023-11-22T12:47
общество
магаданская область
сергей носов
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МАГАДАН, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, запрещающий в 2024 году привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых автомобилях, а также к регулярным перевозкам на автобусах. Указ опубликован на портале правовой информации правительства региона. "Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам деятельности согласно приложение №1 к настоящему указу", - говорится в указе. В приложении №1 к указу перечислены пассажирские перевозки в такси и автобусах. Уволить мигрантов транспортные компании должны в трехмесячный срок.
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общество, магаданская область, сергей носов
Общество, Магаданская область, Сергей Носов
На Колыме мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом

На Колыме мигрантам запретили управлять общественным транспортом в 2024 году

© РИА Новости / Павел КомаровТранспорт в дороге
Транспорт в дороге - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Павел Комаров
Транспорт в дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, запрещающий в 2024 году привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых автомобилях, а также к регулярным перевозкам на автобусах.
Указ опубликован на портале правовой информации правительства региона.
«
"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам деятельности согласно приложение №1 к настоящему указу", - говорится в указе.
В приложении №1 к указу перечислены пассажирские перевозки в такси и автобусах. Уволить мигрантов транспортные компании должны в трехмесячный срок.
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ОбществоМагаданская областьСергей Носов
 
 
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