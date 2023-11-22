https://ria.ru/20231122/kitay-1911027666.html

Си Цзиньпин оценил двусторонние отношения с Россией

Си Цзиньпин оценил двусторонние отношения с Россией - РИА Новости, 22.11.2023

Си Цзиньпин оценил двусторонние отношения с Россией

Китай вместе с Россией готов прилагать совместные усилия для углубления двусторонних отношений, сотрудничество Госдумы и Всекитайского собрания народных... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:56

2023-11-22T12:56

2023-11-22T12:56

в мире

китай

си цзиньпин

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ПЕКИН, 22 ноя - РИА Новости. Китай вместе с Россией готов прилагать совместные усилия для углубления двусторонних отношений, сотрудничество Госдумы и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) должно укрепляться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. "Китайская сторона готова с Россией прилагать совместные усилия, постоянно углублять двусторонние отношения, характеризующиеся вечным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством, чтобы способствовать развитию и возрождению наших стран, подать большей стабилизирующий силы, позитивной энергии во имя процветания и стабильности во всем мире", - сказал он. Председатель КНР указал, что Пекин рассчитывает "на дальнейшее укрепление сотрудничества Государственной думы с ВСНП в целях создания прочной правовой основы развития двусторонних отношений" на благо народов двух стран. При этом, как указал китайский лидер, спикер Госдумы всегда активно работает "над продвижением китайско-российских отношений и многопланового сотрудничества". "Внесли и вносите положительный вклад в традиционную дружбу наших народов", - подчеркнул он. Это не первая встреча Володина с китайским лидером. В 2009 году по приглашению Компартии Китая делегация "Единой России" во главе с Володиным, который тогда занимал пост секретаря президиума генсовета партии и вице-спикера Госдумы пятого созыва, посетила Китай. Си Цзиньпин, в тот момент постоянный член Политбюро ЦК КПК и зампредседателя КНР, тогда встретился с делегацией и присутствовал на церемонии подписания "Соглашения Компарии Китая и "Единой России" о сотрудничестве".

https://ria.ru/20231104/putin-1907360031.html

https://ria.ru/20231019/kitay-1903766701.html

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в мире, китай, си цзиньпин