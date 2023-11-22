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Си Цзиньпин оценил двусторонние отношения с Россией - РИА Новости, 22.11.2023
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12:56 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/kitay-1911027666.html
Си Цзиньпин оценил двусторонние отношения с Россией
Си Цзиньпин оценил двусторонние отношения с Россией - РИА Новости, 22.11.2023
Си Цзиньпин оценил двусторонние отношения с Россией
Китай вместе с Россией готов прилагать совместные усилия для углубления двусторонних отношений, сотрудничество Госдумы и Всекитайского собрания народных... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:56
2023-11-22T12:56
в мире
китай
си цзиньпин
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ПЕКИН, 22 ноя - РИА Новости. Китай вместе с Россией готов прилагать совместные усилия для углубления двусторонних отношений, сотрудничество Госдумы и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) должно укрепляться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. "Китайская сторона готова с Россией прилагать совместные усилия, постоянно углублять двусторонние отношения, характеризующиеся вечным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством, чтобы способствовать развитию и возрождению наших стран, подать большей стабилизирующий силы, позитивной энергии во имя процветания и стабильности во всем мире", - сказал он. Председатель КНР указал, что Пекин рассчитывает "на дальнейшее укрепление сотрудничества Государственной думы с ВСНП в целях создания прочной правовой основы развития двусторонних отношений" на благо народов двух стран. При этом, как указал китайский лидер, спикер Госдумы всегда активно работает "над продвижением китайско-российских отношений и многопланового сотрудничества". "Внесли и вносите положительный вклад в традиционную дружбу наших народов", - подчеркнул он. Это не первая встреча Володина с китайским лидером. В 2009 году по приглашению Компартии Китая делегация "Единой России" во главе с Володиным, который тогда занимал пост секретаря президиума генсовета партии и вице-спикера Госдумы пятого созыва, посетила Китай. Си Цзиньпин, в тот момент постоянный член Политбюро ЦК КПК и зампредседателя КНР, тогда встретился с делегацией и присутствовал на церемонии подписания "Соглашения Компарии Китая и "Единой России" о сотрудничестве".
https://ria.ru/20231104/putin-1907360031.html
https://ria.ru/20231019/kitay-1903766701.html
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в мире, китай, си цзиньпин
В мире, Китай, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин оценил двусторонние отношения с Россией

Си Цзиньпин: Китай вместе с РФ готов прилагать усилия для углубления отношений

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 ноя - РИА Новости. Китай вместе с Россией готов прилагать совместные усилия для углубления двусторонних отношений, сотрудничество Госдумы и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) должно укрепляться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
"Китайская сторона готова с Россией прилагать совместные усилия, постоянно углублять двусторонние отношения, характеризующиеся вечным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством, чтобы способствовать развитию и возрождению наших стран, подать большей стабилизирующий силы, позитивной энергии во имя процветания и стабильности во всем мире", - сказал он.
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Председатель КНР указал, что Пекин рассчитывает "на дальнейшее укрепление сотрудничества Государственной думы с ВСНП в целях создания прочной правовой основы развития двусторонних отношений" на благо народов двух стран. При этом, как указал китайский лидер, спикер Госдумы всегда активно работает "над продвижением китайско-российских отношений и многопланового сотрудничества". "Внесли и вносите положительный вклад в традиционную дружбу наших народов", - подчеркнул он.
Это не первая встреча Володина с китайским лидером. В 2009 году по приглашению Компартии Китая делегация "Единой России" во главе с Володиным, который тогда занимал пост секретаря президиума генсовета партии и вице-спикера Госдумы пятого созыва, посетила Китай.
Си Цзиньпин, в тот момент постоянный член Политбюро ЦК КПК и зампредседателя КНР, тогда встретился с делегацией и присутствовал на церемонии подписания "Соглашения Компарии Китая и "Единой России" о сотрудничестве".
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