https://ria.ru/20231122/khamas-1911054337.html

На пропалестинском митинге накричали на премьера Швеции из-за слов о ХАМАС

На пропалестинском митинге накричали на премьера Швеции из-за слов о ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2023

На пропалестинском митинге накричали на премьера Швеции из-за слов о ХАМАС

Группа демонстрантов, поддерживающих Палестину, превратила вечер вопросов и ответов премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и министра финансов Элизабет... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:22

2023-11-22T14:22

2023-11-22T14:22

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группа демонстрантов, поддерживающих Палестину, превратила вечер вопросов и ответов премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и министра финансов Элизабет Свантессон в вечер недовольных возгласов и криков из-за осуждения премьером палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-секретарь главы правительства Ханна Стрёмберг. "Вечером премьер-министр и министр финансов проводили открытую встречу в формате вопросов и ответов в (заведении – ред.) Pustervik в Гетеборге… Еще за час до этого собралась большая группа людей, проводивших демонстрацию с флагами Палестины и выкрикивавших лозунги… Многие из них вошли в Pustervik… Первые пять минут состояли из криков и недовольных возгласов этой группы людей... Когда премьер-министр заявил, что Швеция и ЕС осуждают ХАМАС, раздались возгласы недовольства этой группы людей", - написала Стрёмберг в социальной сети X. По ее словам, идея мероприятия заключалась в том, чтобы люди могли прийти и задать интересующие их вопросы. Шведский телеканал SVT сообщает, что полиция удалила из заведения восьмерых человек за нарушение порядка. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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