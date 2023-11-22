https://ria.ru/20231122/kazachestvo-1911186771.html

Атаман ВКО Кузнецов назвал сплочение казачества России своей главной целью

Атаман ВКО Кузнецов назвал сплочение казачества России своей главной целью - РИА Новости, 22.11.2023

Атаман ВКО Кузнецов назвал сплочение казачества России своей главной целью

Консолидация всех казачьих войск России и воспитание молодого поколения казаков являются главной задачей, которую требуется решить Всероссийскому казачьему... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T20:55

2023-11-22T20:55

2023-11-22T20:55

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Консолидация всех казачьих войск России и воспитание молодого поколения казаков являются главной задачей, которую требуется решить Всероссийскому казачьему обществу (ВКО) в ближайшие годы, сообщил в среду РИА Новости атаман ВКО Виталий Кузнецов. Ранее в среду президент России Владимир Путин назначил атамана Терского казачьего общества Виталия Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества. "С Божьей помощью нам удалось объединить казаков на передовой. Там нет общественных или реестровых, сибирских, терских, донских… Там есть одна большая казачья семья. Наша задача теперь объединить всё казачество России – это приоритетная задача, чтобы казачество было единым, сильным, монолитным. Я уже вижу, как поэтапно это сделать, но пока не готов раскрыть", - сообщил Кузнецов. Он напомнил, что ранее в Терском войске старался во всем поддерживать молодежь. "Создали ресурсный центр, и он знаменит, все знают, что Терское войско помогает войскам России. И это должно быть на уровне Всероссийского казачьего войска, надо завязать это в одну единую мощную систему, чтобы это была системная работа. И условие для выполнения этой задачи – это молодежь", - отметил атаман. По его словам, сейчас казачество напрямую работает с Минобороны России по добровольческим движениям, огромное количество казаков сейчас воюют по контракту, не меньшее количество казаков участвуют в спецоперации в качестве мобилизованных. В частности, в казачьей бригаде "Терек" сейчас воюют представители 10 казачьих войск России. "Казачество сейчас в спецоперации заслужило право называться войском. Казачество встало. Казаки совершают ежедневные подвиги как на передовой, так и в тылу, занимаются гуманитарными задачами: собирают помощь бойцам, мирным жителям освобожденных территорий, помогают семьям наших бойцов, особенно тех, кого не стало", - подчеркнул атаман. Атаман отметил весомый вклад помощника президента России Дмитрия Миронова и полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки в развитие казачества. "Это и создание бригады "Терек", и строительство Терского казачьего кадетского корпуса, и назначение атаманов округов Терского войска на государственные посты. Так, впервые в 2021 атаман Терского войска в 2021 стал помощником полпреда президента. Это дало большие возможности для решения стоящих сейчас перед нами задач", - отметил Кузнецов. Что касается воспитания молодежи, атаман считает, что молодому поколению казаков должно быть комфортно и интересно быть в современных казачьих обществах, необходимо "показать молодежи перспективы, замотивировать ее". "Надо сейчас посмотреть, где мы можем повзаимодействовать в плане воспитания молодежи. Наша задача – их заинтересовать во всех областях: в экономике, в культуре, в военно-патриотическом воспитании, участии в СВО. Через молодежь нужно продвигать идею. Все (казачьи) войска обязаны включится в грантовую работу, это инструмент, который дает наше великое государство – фонд президентских грантов, социальных инициатив – это есть все, этим нужно заниматься", - пояснил Кузнецов.

https://ria.ru/20231117/kazaki-1910070383.html

https://ria.ru/20231024/pomosch-1904873601.html

https://ria.ru/20231016/kazachestvo-1902513071.html

https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909271392.html

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владимир путин, дмитрий миронов, юрий чайка, северо-кавказский федеральный округ, россия, общество