https://ria.ru/20231122/izrail-1911055217.html

Захарова: Москва считает договоренности между ХАМАС и Израилем важными

Захарова: Москва считает договоренности между ХАМАС и Израилем важными - РИА Новости, 22.11.2023

Захарова: Москва считает договоренности между ХАМАС и Израилем важными

Москва считает важными договоренности между ХАМАС и Израилем, надеется, что они будут соблюдаться обеими сторонами и готова способствовать их реализации,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:25

2023-11-22T14:25

2023-11-22T14:51

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Москва считает важными договоренности между ХАМАС и Израилем, надеется, что они будут соблюдаться обеими сторонами и готова способствовать их реализации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."Надеемся, что упомянутое соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами, способствовать дальнейшему развитию соответствующих контактов в интересах решения острых гуманитарных вопросов и станет важным шагом на пути к общей деэскалации обстановки", - заявила Захарова на брифинге.Она добавила, что российская сторона намерена "всячески этому способствовать в тесной координации с региональными партнерами"."Будем и дальше поощрять все вовлеченные стороны к поиску необходимых компромиссных развязок в пользу скорейшего выхода из кризисной ситуации и комплексного урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международной правовой основе. Мы приветствуем достигнутые договоренности", - заверила Захарова.Она напомнила также, что "это была изначально позиция нашей страны"."С момента эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года мы призывали и к деэскалации, и к гуманитарным паузам, и к решению остро стоящих гуманитарных вопросов путем прекращения огня", - отметила официальный представитель МИД РФ.Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. По словам замглавы политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука, озвученным телеканалу Al Jazeera, перемирие начнется в 10 утра по местному времени.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году