https://ria.ru/20231122/issledovaniya-1911185782.html

Исследования по 29 тематикам провели в вузах Ивановской области в 2023 году

Исследования по 29 тематикам провели в вузах Ивановской области в 2023 году - РИА Новости, 22.11.2023

Исследования по 29 тематикам провели в вузах Ивановской области в 2023 году

С начала текущего года в вузах Ивановской области проходят научные исследования по 29 различным тематикам, сформированы межвузовские научные коллективы и... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T20:45

2023-11-22T20:45

2023-11-22T20:45

ивановская область

ивановская область

вузы

исследования

наука

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. С начала текущего года в вузах Ивановской области проходят научные исследования по 29 различным тематикам, сформированы межвузовские научные коллективы и экспертные группы по приоритетным научным темам, открыты четыре совместные межвузовские образовательные программы для студентов и магистрантов, в регионе выросла активность молодых исследователей – участников федеральных конкурсов, сообщает пресс-служба правительства региона. Итоги работы консорциума вузов "Иваново" в 2023 году для создания кампуса "Большая Ивановская мануфактура" подвели на совете ректоров. Так, в Ивановском государственном химико-технологическом университете открыта совместная лаборатория с компанией "Нейрософт", в этом году создано еще одно новое научно-образовательное пространство и отреставрирована лаборатория. В 2022 году "Евразия-Групп" открыла в Ивановском государственном политехническом университете базовую кафедру, укомплектованную новейшими техническими средствами. В Верхневолжском государственном агробиотехнологическом университете оборудована новая лаборатория совместно с одним из российских машиностроительных заводов. С нового учебного года запущены две магистерские сетевые образовательные программы в рамках консорциума - "Комплексные исследования городской среды" и "Системное проектирование городской среды" с участием ИвГУ, ИВГПУ и Центра территориального развития. Также в 2023 году впервые проведен набор студентов на две сетевые дополнительные профессиональные образовательные программы в рамках консорциума – "Компьютерное проектирование объектов химического и нефтехимического производства" (ИГХТУ и ИГЭУ), "Современные композиционные материалы для генерации и аккумулирования энергии" (ИГХТУ и ИГЭУ). В рамках консорциума вузов реализован еще ряд мероприятий в развитие проекта "БИМ". Так, ученые проводят научные исследования, в том числе совместные, по 29 научным направлениям. В Ивановской области создана система для совместного использования оборудования высшими учебными заведениями и научными организациями, которая уже реализована в ИГХТУ и Институте химии растворов РАН. Реализован проект создания единого библиотечного пространства. Для привлечения иностранных студентов для обучения в вузах Ивановской области организована совместная образовательная выставка в Республике Беларусь. Создана система единого экзамена для иностранных студентов, в вузах сформирован пул преподавателей, готовых обучать студентов на английском языке. Кроме того, на совете ректоров обсудили другие направления совместной работы в рамках создания научно-образовательного пространства "Большая Ивановская мануфактура" и планы на 2024 год. В апреле 2022 года ректоры шести ивановских высших учебных заведений и руководители двух научно-исследовательских институтов заключили соглашение о создании консорциума вузов "Иваново". В рамках масштабного проекта "Научно-образовательный кампус "Большая Ивановская мануфактура" университеты проводят большую научную работу, обновляют образовательную инфраструктуру и совместно с бизнесом разрабатывают междисциплинарные образовательные программы, которые позволят подготовить кадры и заложить основы качественно новой экономики в регионе с развитием высокотехнологичных производств и формированием высокооплачиваемых рабочих мест. Научно-образовательное пространство "БИМ" в Иванове создают в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ. Кампус в Иванове расположится в стенах памятника архитектуры в историческом центре города. Реализация проекта позволит перезапустить знаковое для Иванова пространство – фабричный квартал, давший начало городу. В студенческом городке общей площадью более 44 тысячи квадратных метров разместятся современные общежития для 2,5 тысячи студентов, технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства с сервисной инфраструктурой.

https://ria.ru/20231120/strategicheskiy_proekt-1910549365.html

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ивановская область, вузы, исследования, наука