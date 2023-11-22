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В Испании задержали мужчину, поставлявшего "очищенную ртуть" последователям - РИА Новости, 22.11.2023
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15:51 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/ispaniya-1911083428.html
В Испании задержали мужчину, поставлявшего "очищенную ртуть" последователям
В Испании задержали мужчину, поставлявшего "очищенную ртуть" последователям - РИА Новости, 22.11.2023
В Испании задержали мужчину, поставлявшего "очищенную ртуть" последователям
Национальная полиция Испании задержала в провинции Мурсия духовного лидера общины, поставлявшего своим последователям "очищенную ртуть", якобы имеющую свойства... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:51
2023-11-22T15:51
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испания
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МАДРИД, 22 ноя - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в провинции Мурсия духовного лидера общины, поставлявшего своим последователям "очищенную ртуть", якобы имеющую свойства энергетического элексира, говорится в распространенном в среду пресс-релизе министерства внутренних дел королевства. "Агенты Национальной полиции арестовали в Альбанилье (Мурсия) лидера духовной общины... задержанный намеревался разработать вещество под названием "очищенная ртуть", используя методы алхимии, так как оно, по всей видимости, могло оказывать энергетическое и жизнеутверждающее воздействие", - говорится в сообщении. Согласно ведомству, духовная община, основанная около 15 лет назад в городе Албанилья, располагала площадью около 100 тысяч квадратных метров, внутри которой находилось множество пещер, убежищ, складов, храмов, бункеров и лабораторий. Большую часть года задержанный проводил в одной из пещер, где находились лаборатории. Лидер, называвший себя "Total Transcendence", руководил церемониями и ретритами, где поставлял вещества, способные нанести серьезный вред здоровью человека. Кроме того, во время своих практик задержанный сбрасывал и хранил отходы, представляя тем самым серьезную опасность для окружающей среды. В ходе полицейских операций было изъято 90 тысяч евро наличными, револьвер, 19 килограммов марихуаны и множество веществ для опытов. Также были найдены документы об экспериментах с этими опасными веществами и различные псевдорелигиозные и эзотерические материалы. Фонд финансировался за счет пожертвований и платежей тех, кто присутствовал на мероприятиях.
https://ria.ru/20231031/sekta-1906460480.html
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в мире, испания, мурсия (регион)
В мире, Испания, Мурсия (регион)
В Испании задержали мужчину, поставлявшего "очищенную ртуть" последователям

В Испании задержали главу общины, поставлявшего "очищенную ртуть" последователям

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 22 ноя - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в провинции Мурсия духовного лидера общины, поставлявшего своим последователям "очищенную ртуть", якобы имеющую свойства энергетического элексира, говорится в распространенном в среду пресс-релизе министерства внутренних дел королевства.
«
"Агенты Национальной полиции арестовали в Альбанилье (Мурсия) лидера духовной общины... задержанный намеревался разработать вещество под названием "очищенная ртуть", используя методы алхимии, так как оно, по всей видимости, могло оказывать энергетическое и жизнеутверждающее воздействие", - говорится в сообщении.
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Согласно ведомству, духовная община, основанная около 15 лет назад в городе Албанилья, располагала площадью около 100 тысяч квадратных метров, внутри которой находилось множество пещер, убежищ, складов, храмов, бункеров и лабораторий. Большую часть года задержанный проводил в одной из пещер, где находились лаборатории.
Лидер, называвший себя "Total Transcendence", руководил церемониями и ретритами, где поставлял вещества, способные нанести серьезный вред здоровью человека. Кроме того, во время своих практик задержанный сбрасывал и хранил отходы, представляя тем самым серьезную опасность для окружающей среды.
В ходе полицейских операций было изъято 90 тысяч евро наличными, револьвер, 19 килограммов марихуаны и множество веществ для опытов. Также были найдены документы об экспериментах с этими опасными веществами и различные псевдорелигиозные и эзотерические материалы.
Фонд финансировался за счет пожертвований и платежей тех, кто присутствовал на мероприятиях.
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