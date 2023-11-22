https://ria.ru/20231122/grigorovich-1911048184.html

Фрегат "Адмирал Григорович" пополнил группировку ВМФ в Средиземном море

Фрегат "Адмирал Григорович" пополнил группировку ВМФ в Средиземном море - РИА Новости, 22.11.2023

Фрегат "Адмирал Григорович" пополнил группировку ВМФ в Средиземном море

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в российскую военно-морскую базу Тартус в Сирии и пополнил состав постоянной группировки ВМФ России в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:08

2023-11-22T14:08

2023-11-22T14:08

тартус (мухафаза)

россия

средиземное море

вмф рф

безопасность

сирия

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в российскую военно-морскую базу Тартус в Сирии и пополнил состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, сообщило Минобороны России. "Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в пункт базирования Тартус (Сирийская Арабская Республика) и вошел в состав постоянной группировки ВМФ в Средиземном море", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что фрегат будет обеспечивать безопасность гражданского судоходства в Восточной части Средиземного моря. "Технические средства и вооружение корабля функционируют в штатном режиме. Экипаж готов к выполнению задач по плану командования средиземноморской группировки ВМФ России", - уточнили в Минобороны. Ранее фрегат совершил деловой заход в порт Алжир.

https://ria.ru/20230730/putin-1887177140.html

тартус (мухафаза)

россия

средиземное море

сирия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тартус (мухафаза), россия, средиземное море, вмф рф, безопасность, сирия