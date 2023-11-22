https://ria.ru/20231122/grigorovich-1911048184.html
Фрегат "Адмирал Григорович" пополнил группировку ВМФ в Средиземном море
Фрегат "Адмирал Григорович" пополнил группировку ВМФ в Средиземном море - РИА Новости, 22.11.2023
Фрегат "Адмирал Григорович" пополнил группировку ВМФ в Средиземном море
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в российскую военно-морскую базу Тартус в Сирии и пополнил состав постоянной группировки ВМФ России в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:08
2023-11-22T14:08
2023-11-22T14:08
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в российскую военно-морскую базу Тартус в Сирии и пополнил состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, сообщило Минобороны России. "Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в пункт базирования Тартус (Сирийская Арабская Республика) и вошел в состав постоянной группировки ВМФ в Средиземном море", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что фрегат будет обеспечивать безопасность гражданского судоходства в Восточной части Средиземного моря. "Технические средства и вооружение корабля функционируют в штатном режиме. Экипаж готов к выполнению задач по плану командования средиземноморской группировки ВМФ России", - уточнили в Минобороны. Ранее фрегат совершил деловой заход в порт Алжир.
https://ria.ru/20230730/putin-1887177140.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тартус (мухафаза), россия, средиземное море, вмф рф, безопасность, сирия
Тартус (мухафаза), Россия, Средиземное море, ВМФ РФ, Безопасность, Сирия
Фрегат "Адмирал Григорович" пополнил группировку ВМФ в Средиземном море
Фрегат "Адмирал Григорович" прибыл в порт Тартус для пополнения группировки ВМФ
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в российскую военно-морскую базу Тартус в Сирии и пополнил состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, сообщило Минобороны России.
"Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в пункт базирования Тартус (Сирийская Арабская Республика) и вошел в состав постоянной группировки ВМФ в Средиземном море", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что фрегат будет обеспечивать безопасность гражданского судоходства в Восточной части Средиземного моря.
"Технические средства и вооружение корабля функционируют в штатном режиме. Экипаж готов к выполнению задач по плану командования средиземноморской группировки ВМФ России", - уточнили в Минобороны.
Ранее фрегат совершил деловой заход в порт Алжир.
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