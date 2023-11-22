https://ria.ru/20231122/granitsy-1911044294.html
Эксперт связал закрытие границы Финляндии с Россией с военными планами США
Эксперт связал закрытие границы Финляндии с Россией с военными планами США - РИА Новости, 22.11.2023
Эксперт связал закрытие границы Финляндии с Россией с военными планами США
Хельсинки закрывает границы в связи с планами открыть военную базу США в Финляндии, именно по инструкции Вашингтона финские власти не ведут диалог с Москвой,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:54
2023-11-22T13:54
2023-11-22T13:54
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Хельсинки закрывает границы в связи с планами открыть военную базу США в Финляндии, именно по инструкции Вашингтона финские власти не ведут диалог с Москвой, заявил доцент Хельсинского университета, политолог Йохан Бэкман. По словам эксперта, уже готов черновой вариант договора DCA (Defence Cooperation Agreement) - соглашения об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией. Ранее президент североевропейской страны Саули Ниинистё подчеркнул, что государство открыто для размещения военной базы США. "После этого будут на территории Финляндии базы США… Думаю, что закрытие границы Финляндии связано с этим договором", - сказал Бэкман, выступая на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он уточнил, что за финские власти в этом вопросе многое решают в США. "Нам нужен диалог. Финские власти отказались по инструкциям Вашингтона вести какие-либо разговоры, переговоры с русскими", - сказал эксперт. Бэкман добавил, что в настоящее время в Финляндии развивается "военный психоз", а власти страны ушли от политики добрососедства. "Финский народ не участвует в этом процессе, он изолирован от политики", - подчеркнул он. Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке республики, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих – "Вартиус" и "Салла" – принимают заявления об убежище. Ни один из работающих пунктов пересечения границы с РФ не является круглосуточным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе, заявил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с Россией, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
https://ria.ru/20231117/granitsa-1910154435.html
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финляндия, саули ниинисте, сша, в мире
Финляндия, Саули Ниинисте, США, В мире
Эксперт связал закрытие границы Финляндии с Россией с военными планами США
Эксперт: Финляндия закрывает границы с РФ из-за планов США открыть военную базу
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Хельсинки закрывает границы в связи с планами открыть военную базу США в Финляндии, именно по инструкции Вашингтона финские власти не ведут диалог с Москвой, заявил доцент Хельсинского университета, политолог Йохан Бэкман.
По словам эксперта, уже готов черновой вариант договора DCA (Defence Cooperation Agreement) - соглашения об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией. Ранее президент североевропейской страны Саули Ниинистё
подчеркнул, что государство открыто для размещения военной базы США.
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"После этого будут на территории Финляндии базы США… Думаю, что закрытие границы Финляндии связано с этим договором", - сказал Бэкман, выступая на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он уточнил, что за финские власти в этом вопросе многое решают в США. "Нам нужен диалог. Финские власти отказались по инструкциям Вашингтона вести какие-либо разговоры, переговоры с русскими", - сказал эксперт.
Бэкман добавил, что в настоящее время в Финляндии развивается "военный психоз", а власти страны ушли от политики добрососедства.
"Финский народ не участвует в этом процессе, он изолирован от политики", - подчеркнул он.
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Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке республики, ближайшие к Петербургу
. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих – "Вартиус" и "Салла" – принимают заявления об убежище. Ни один из работающих пунктов пересечения границы с РФ не является круглосуточным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе, заявил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с Россией, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко
.
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