https://ria.ru/20231122/gaza-1911035432.html

Эрдоган призвал исламский мир не молчать о ситуации в секторе Газа

Эрдоган призвал исламский мир не молчать о ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 22.11.2023

Эрдоган призвал исламский мир не молчать о ситуации в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламский мир не придерживаться молчаливой позиции по ситуации в секторе Газа. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:25

2023-11-22T13:25

2023-11-22T13:25

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реджеп тайип эрдоган

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламский мир не придерживаться молчаливой позиции по ситуации в секторе Газа. "Исламский мир не должен молчать об этой оккупации. Падение Газы означает глубокую рану для единства и солидарности исламского мира", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Алжира. По его мнению, "позорно молчать" и не реагировать на атаки Израиля в секторе Газа, "не признавая международное право, права человека и этические ценности". "Исламский мир должен действовать в духе единства и солидарности и быть единым кулаком, чтобы поддержать решимость, проявленную в Эр-Рияде, и выполнить принятые решения. Когда этот кулак со всей силой ударит по столу, Израиль не сможет продолжать свою оккупацию, продолжать свои злодеяния", - заявил турецкий президент. По словам Эрдогана, "государственный и оккупационный терроризм Израиля в Газе и других палестинских городах - это преступление против человечества, геноцид". Находящее у власти в секторе Газа палестинское движение ХАМАС ранее заявило, что достигло договоренности с Израилем об установлении в Газе четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных. Израильские СМИ сообщали, что прекращение огня, как ожидается, может начаться утром в четверг. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231122/dogovorennost-1911019547.html

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в мире, израиль, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году