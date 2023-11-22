https://ria.ru/20231122/gaza-1911016632.html

Экс-глава МИД Франции заявил, что Израиль действует слишком жестоко в Газе

Экс-глава МИД Франции заявил, что Израиль действует слишком жестоко в Газе - РИА Новости, 22.11.2023

Экс-глава МИД Франции заявил, что Израиль действует слишком жестоко в Газе

Израиль действует слишком жестоко и непонятно с какой целью, ведь неясно, когда он сможет сказать, что "ХАМАС побежден", считает бывший министр иностранных дел... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:14

2023-11-22T12:14

2023-11-22T12:14

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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Израиль действует слишком жестоко и непонятно с какой целью, ведь неясно, когда он сможет сказать, что "ХАМАС побежден", считает бывший министр иностранных дел Франции и спецпосланник президента Эммануэля Макрона в Ливане Жан-Ив Ле Дриан. "Нельзя забывать, что произошло 7 октября. Убийства ХАМАС израильского населения неприемлемы, и я могу понять желание Израиля дать ответ. С другой стороны, недопустимо, чтобы желание уничтожить ХАМАС, о чем заявляется, имело эффект бумеранга, чтобы палестинцы оказались без будущего, без перспектив и вынуждены были бежать. Действия Израиля крайне жестоки, и я честно могу сказать, я не понимаю их искомый финальный эффект. Какова цель? ХАМАС - не просто организация, и мы не вытесним 2 миллиона палестинцев, проживающих в Газе, они останутся там. Необходимо решить вопрос: в какой момент мы остановимся и скажем, что ХАМАС был уничтожен? Никто об этом не говорит", - отметил Ле Дриан в эфире радиостанции Franceinfo. Он указал, что объявленное четырехдневное перемирие "может стать отправной точкой для размышлений о том, что будет потом". "Необходимо задаться этим вопросом и перейти к поиску политического решения", - сказал он. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна осудила действия Израиля, отметив большое количество жертв среди гражданского населения "не только в Газе, но и на западном берегу реки Иордан, где израильские экстремисты убили несколько сотен палестинцев". По словам министра, "это недостойно, и необходимо, чтобы Израиль принял меры и это прекратил". Ранее ХАМАС достиг договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231122/izrail-1910979632.html

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