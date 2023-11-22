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Экс-глава МИД Франции заявил, что Израиль действует слишком жестоко в Газе - РИА Новости, 22.11.2023
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12:14 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/gaza-1911016632.html
Экс-глава МИД Франции заявил, что Израиль действует слишком жестоко в Газе
Экс-глава МИД Франции заявил, что Израиль действует слишком жестоко в Газе - РИА Новости, 22.11.2023
Экс-глава МИД Франции заявил, что Израиль действует слишком жестоко в Газе
Израиль действует слишком жестоко и непонятно с какой целью, ведь неясно, когда он сможет сказать, что "ХАМАС побежден", считает бывший министр иностранных дел... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:14
2023-11-22T12:14
в мире
израиль
россия
франция
жан-ив ле дриан
эммануэль макрон
катрин колонна
хамас
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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Израиль действует слишком жестоко и непонятно с какой целью, ведь неясно, когда он сможет сказать, что "ХАМАС побежден", считает бывший министр иностранных дел Франции и спецпосланник президента Эммануэля Макрона в Ливане Жан-Ив Ле Дриан. "Нельзя забывать, что произошло 7 октября. Убийства ХАМАС израильского населения неприемлемы, и я могу понять желание Израиля дать ответ. С другой стороны, недопустимо, чтобы желание уничтожить ХАМАС, о чем заявляется, имело эффект бумеранга, чтобы палестинцы оказались без будущего, без перспектив и вынуждены были бежать. Действия Израиля крайне жестоки, и я честно могу сказать, я не понимаю их искомый финальный эффект. Какова цель? ХАМАС - не просто организация, и мы не вытесним 2 миллиона палестинцев, проживающих в Газе, они останутся там. Необходимо решить вопрос: в какой момент мы остановимся и скажем, что ХАМАС был уничтожен? Никто об этом не говорит", - отметил Ле Дриан в эфире радиостанции Franceinfo. Он указал, что объявленное четырехдневное перемирие "может стать отправной точкой для размышлений о том, что будет потом". "Необходимо задаться этим вопросом и перейти к поиску политического решения", - сказал он. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна осудила действия Израиля, отметив большое количество жертв среди гражданского населения "не только в Газе, но и на западном берегу реки Иордан, где израильские экстремисты убили несколько сотен палестинцев". По словам министра, "это недостойно, и необходимо, чтобы Израиль принял меры и это прекратил". Ранее ХАМАС достиг договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231122/izrail-1910979632.html
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в мире, израиль, россия, франция, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон, катрин колонна, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Франция, Жан-Ив Ле Дриан, Эммануэль Макрон, Катрин Колонна, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-глава МИД Франции заявил, что Израиль действует слишком жестоко в Газе

Ле Дриан: Израиль в Газе действует слишком жестоко и неясно для чего

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Израиль действует слишком жестоко и непонятно с какой целью, ведь неясно, когда он сможет сказать, что "ХАМАС побежден", считает бывший министр иностранных дел Франции и спецпосланник президента Эммануэля Макрона в Ливане Жан-Ив Ле Дриан.
"Нельзя забывать, что произошло 7 октября. Убийства ХАМАС израильского населения неприемлемы, и я могу понять желание Израиля дать ответ. С другой стороны, недопустимо, чтобы желание уничтожить ХАМАС, о чем заявляется, имело эффект бумеранга, чтобы палестинцы оказались без будущего, без перспектив и вынуждены были бежать. Действия Израиля крайне жестоки, и я честно могу сказать, я не понимаю их искомый финальный эффект. Какова цель? ХАМАС - не просто организация, и мы не вытесним 2 миллиона палестинцев, проживающих в Газе, они останутся там. Необходимо решить вопрос: в какой момент мы остановимся и скажем, что ХАМАС был уничтожен? Никто об этом не говорит", - отметил Ле Дриан в эфире радиостанции Franceinfo.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Он указал, что объявленное четырехдневное перемирие "может стать отправной точкой для размышлений о том, что будет потом".
"Необходимо задаться этим вопросом и перейти к поиску политического решения", - сказал он.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна осудила действия Израиля, отметив большое количество жертв среди гражданского населения "не только в Газе, но и на западном берегу реки Иордан, где израильские экстремисты убили несколько сотен палестинцев". По словам министра, "это недостойно, и необходимо, чтобы Израиль принял меры и это прекратил".
Ранее ХАМАС достиг договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных.
Кто понизил уровень дипломатических отношений с Израилем
11 ноября, 11:17
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Кто понизил уровень дипломатических отношений с ИзраилемПосмотреть
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
СМИ: Израиль освободит 300 палестинцев, почти 290 из них подростки и дети
Вчера, 09:54
 
В миреИзраильРоссияФранцияЖан-Ив Ле ДрианЭммануэль МакронКатрин КолоннаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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