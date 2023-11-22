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Финляндия подтвердила, что закроет КПП на границе с Россией, кроме одного - РИА Новости, 22.11.2023
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20:10 22.11.2023 (обновлено: 20:33 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/finland-1911181148.html
Финляндия подтвердила, что закроет КПП на границе с Россией, кроме одного
Финляндия подтвердила, что закроет КПП на границе с Россией, кроме одного - РИА Новости, 22.11.2023
Финляндия подтвердила, что закроет КПП на границе с Россией, кроме одного
Правительство Финляндии решило на месяц, до 23 декабря, оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт — это самый северный КПП... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:10
2023-11-22T20:33
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя - РИА Новости. Правительство Финляндии решило на месяц, до 23 декабря, оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт — это самый северный КПП Райя-Йоосепи, говорится в сообщении правительства Финляндии.Финский кабмин ранее заявил, что на границе с РФ решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть ближайшие к Петербургу пункты пропуска на юго-востоке Финляндии. Были закрыты четыре пункта пропуска из восьми."Госсовет также принял решение закрыть пограничные переходы Куусамо, Салла и Вартиус на восточной границе в пятницу, 24 ноября 2023 года, с 00.00. Все пограничные переходы на восточной границе будут централизованы на пограничном переходе Райя-Йоосепи. Решение действительно до 23 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.Также КПП Райя-Йоосепи станет единственным пунктом на сухопутной границе, где будут принимать заявления о предоставлении убежища.
https://ria.ru/20231122/medvedev-1911027543.html
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финляндия, россия, в мире, санкт-петербург
Финляндия, Россия, В мире, Санкт-Петербург
Финляндия подтвердила, что закроет КПП на границе с Россией, кроме одного

Орпо: Финляндия закроет все КПП на границе с РФ, кроме Райя-Йоосепи

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя - РИА Новости. Правительство Финляндии решило на месяц, до 23 декабря, оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт — это самый северный КПП Райя-Йоосепи, говорится в сообщении правительства Финляндии.
Финский кабмин ранее заявил, что на границе с РФ решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть ближайшие к Петербургу пункты пропуска на юго-востоке Финляндии. Были закрыты четыре пункта пропуска из восьми.
«
"Госсовет также принял решение закрыть пограничные переходы Куусамо, Салла и Вартиус на восточной границе в пятницу, 24 ноября 2023 года, с 00.00. Все пограничные переходы на восточной границе будут централизованы на пограничном переходе Райя-Йоосепи. Решение действительно до 23 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
Также КПП Райя-Йоосепи станет единственным пунктом на сухопутной границе, где будут принимать заявления о предоставлении убежища.
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