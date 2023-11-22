https://ria.ru/20231122/finansirovanie-1911054531.html

Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 миллиарда евро финансовой помощи

Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 миллиарда евро финансовой помощи - РИА Новости, 22.11.2023

Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 миллиарда евро финансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро из согласованных 18 миллиардов евро на... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:22

2023-11-22T14:22

2023-11-22T14:22

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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро из согласованных 18 миллиардов евро на 2023 год, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она также пообещала Киеву "больше финансовой помощи" в будущем, однако известно, что вопрос о продолжении финансирования Украины на 2024 и последующие годы до сих пор блокирован в Совете ЕС. Еврокомиссия предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции. Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, помощь оказывается ежемесячными платежами в размере 1,5 миллиарда евро. Эта помощь оказывается Киеву вне зависимости от проведения реформ и борьбы с коррупцией. Новая помощь Киеву должна быть согласована до конца 2023 года всеми странами ЕС единогласно, в противном случае, уже с января будущего года Украина перестанет получать поддержку Брюсселя в свой бюджет. Однако на данный момент между странами Евросоюза возникли непреодолимые разногласия, которые не позволяют продвинуться в урегулировании этого вопроса. Ряд стран требуют от Киева отчитаться за уже потраченные деньги, другие члены ЕС отвергают возможность увеличения бюджета ЕС на продолжение украинского финансируя, предлагая ЕК самостоятельно изыскать требуемые средства, перераспределив их из других программ и статей расходов. В Брюсселе говорили также, что изучают альтернативные варианты возможного финансирования Киева на случай окончательного блокирования общеевропейской помощи из бюджета ЕС.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

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в мире, украина, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, валдис домбровскис