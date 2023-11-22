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На Кубани завели дело после поджога полицейского архива - РИА Новости, 22.11.2023
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14:22 22.11.2023 (обновлено: 14:27 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/delo-1911054162.html
На Кубани завели дело после поджога полицейского архива
На Кубани завели дело после поджога полицейского архива - РИА Новости, 22.11.2023
На Кубани завели дело после поджога полицейского архива
Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского в результате поджога архива ОМВД в Апшеронском районе, сообщают в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:22
2023-11-22T14:27
происшествия
апшеронский район
апшеронск
таджикистан
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского в результате поджога архива ОМВД в Апшеронском районе, сообщают в пресс-службе краснодарского управления СК РФ. Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в результате поджога архива в отделе МВД Апшеронского района Кубани медпомощь понадобилась сотруднику полиции в результате отравления продуктами горения, документы серьезно не пострадали. Подозреваемый в поджоге, проживающий в Апшеронске 68-летний гражданин Таджикистана, задержан. "Возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего мужчины, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции (статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый "испытывал неприязнь, связанную со служебной деятельностью", к начальнице районного отдела по вопросам миграции ОМВД. Во вторник он прибыл в здание отдела и пошёл к ее кабинету, но не обнаружил женщину на месте и разлил в служебном помещении легковоспламеняющуюся жидкость на документы, принесённые с собой, а затем поджег. Мужчина был сразу задержан, возгорание ликвидировано до приезда пожарных. По данным главка МВД по Кубани, инцидент произошёл в архиве отдела. В результате был испорчен уничтожитель бумаги, закоптились стены и потолок. Установлено, что задержанный проживает на территории Краснодарского края с 1996 года и является лицом без гражданства. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного срока.
https://ria.ru/20231120/podzhog-1910489219.html
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апшеронский район
апшеронск
таджикистан
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происшествия, апшеронский район, апшеронск, таджикистан
Происшествия, Апшеронский район, Апшеронск, Таджикистан
На Кубани завели дело после поджога полицейского архива

На Кубани завели дело о посягательстве на жизнь полицейского после поджога

© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю/TelegramОбвиняемый в поджоге архива в отделе МВД в Апшеронском районе Кубани. 22 ноября 2023
Обвиняемый в поджоге архива в отделе МВД в Апшеронском районе Кубани. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю/Telegram
Обвиняемый в поджоге архива в отделе МВД в Апшеронском районе Кубани. 22 ноября 2023
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского в результате поджога архива ОМВД в Апшеронском районе, сообщают в пресс-службе краснодарского управления СК РФ.
Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в результате поджога архива в отделе МВД Апшеронского района Кубани медпомощь понадобилась сотруднику полиции в результате отравления продуктами горения, документы серьезно не пострадали. Подозреваемый в поджоге, проживающий в Апшеронске 68-летний гражданин Таджикистана, задержан.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего мужчины, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции (статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый "испытывал неприязнь, связанную со служебной деятельностью", к начальнице районного отдела по вопросам миграции ОМВД. Во вторник он прибыл в здание отдела и пошёл к ее кабинету, но не обнаружил женщину на месте и разлил в служебном помещении легковоспламеняющуюся жидкость на документы, принесённые с собой, а затем поджег. Мужчина был сразу задержан, возгорание ликвидировано до приезда пожарных.
По данным главка МВД по Кубани, инцидент произошёл в архиве отдела. В результате был испорчен уничтожитель бумаги, закоптились стены и потолок.
Установлено, что задержанный проживает на территории Краснодарского края с 1996 года и является лицом без гражданства. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного срока.
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