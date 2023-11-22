На Кубани завели дело после поджога полицейского архива
На Кубани завели дело о посягательстве на жизнь полицейского после поджога
© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю/TelegramОбвиняемый в поджоге архива в отделе МВД в Апшеронском районе Кубани. 22 ноября 2023
Обвиняемый в поджоге архива в отделе МВД в Апшеронском районе Кубани. 22 ноября 2023
КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского в результате поджога архива ОМВД в Апшеронском районе, сообщают в пресс-службе краснодарского управления СК РФ.
Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в результате поджога архива в отделе МВД Апшеронского района Кубани медпомощь понадобилась сотруднику полиции в результате отравления продуктами горения, документы серьезно не пострадали. Подозреваемый в поджоге, проживающий в Апшеронске 68-летний гражданин Таджикистана, задержан.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего мужчины, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции (статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый "испытывал неприязнь, связанную со служебной деятельностью", к начальнице районного отдела по вопросам миграции ОМВД. Во вторник он прибыл в здание отдела и пошёл к ее кабинету, но не обнаружил женщину на месте и разлил в служебном помещении легковоспламеняющуюся жидкость на документы, принесённые с собой, а затем поджег. Мужчина был сразу задержан, возгорание ликвидировано до приезда пожарных.
По данным главка МВД по Кубани, инцидент произошёл в архиве отдела. В результате был испорчен уничтожитель бумаги, закоптились стены и потолок.
Установлено, что задержанный проживает на территории Краснодарского края с 1996 года и является лицом без гражданства. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного срока.