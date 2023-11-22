https://ria.ru/20231122/byudzhet-1911168427.html

Мосгордума приняла городской бюджет на 2024-2026 годы

Мосгордума приняла городской бюджет на 2024-2026 годы - РИА Новости, 22.11.2023

Мосгордума приняла городской бюджет на 2024-2026 годы

Мосгордума поддержала городской бюджет столицы на 2024-2026 годы, такое решение было принято на пленарном заседании в среду. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:32

2023-11-22T19:32

2023-11-22T19:34

московская городская дума

елена зяббарова

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155884/75/1558847598_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8f84dc09c993cc3d4a5a2241ee56053d.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мосгордума поддержала городской бюджет столицы на 2024-2026 годы, такое решение было принято на пленарном заседании в среду.Ранее парламентское большинство, состоящее из фракций партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", депутатского объединения "Моя Москва", предложили принять бюджет столицы без поправок 22 ноября. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике накануне поддержала это предложение.Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 4 триллиона 289,8 миллиарда рублей, расходы - в 4 триллиона 790,1 миллиарда. Дефицит бюджета в 2024 году планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей, предусмотрено привлечение займов в объеме до 159,5 миллиарда рублей.Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, темп роста доходов бюджета в ближайшие три года составит порядка 7% ежегодно. Расходы социальной направленности на следующий год составят 15,5%, что превышает общий темп роста бюджета.Как и в прошлые годы, бюджет сохранит социальную направленность: 50% расходов планируется направить на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия. На бюджет развития в 2024 году отведено более 44% расходной части городского бюджета. Эти средства пойдут на адресную инвестиционную программу города и мероприятия развития, в числе которых капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программ реновации.

https://ria.ru/20231122/byudzhet-1911028644.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская городская дума, елена зяббарова, экономика