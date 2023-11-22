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Мосгордума приняла городской бюджет на 2024-2026 годы - РИА Новости, 22.11.2023
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19:32 22.11.2023 (обновлено: 19:34 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/byudzhet-1911168427.html
Мосгордума приняла городской бюджет на 2024-2026 годы
Мосгордума приняла городской бюджет на 2024-2026 годы - РИА Новости, 22.11.2023
Мосгордума приняла городской бюджет на 2024-2026 годы
Мосгордума поддержала городской бюджет столицы на 2024-2026 годы, такое решение было принято на пленарном заседании в среду. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:32
2023-11-22T19:34
московская городская дума
елена зяббарова
экономика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мосгордума поддержала городской бюджет столицы на 2024-2026 годы, такое решение было принято на пленарном заседании в среду.Ранее парламентское большинство, состоящее из фракций партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", депутатского объединения "Моя Москва", предложили принять бюджет столицы без поправок 22 ноября. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике накануне поддержала это предложение.Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 4 триллиона 289,8 миллиарда рублей, расходы - в 4 триллиона 790,1 миллиарда. Дефицит бюджета в 2024 году планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей, предусмотрено привлечение займов в объеме до 159,5 миллиарда рублей.Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, темп роста доходов бюджета в ближайшие три года составит порядка 7% ежегодно. Расходы социальной направленности на следующий год составят 15,5%, что превышает общий темп роста бюджета.Как и в прошлые годы, бюджет сохранит социальную направленность: 50% расходов планируется направить на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия. На бюджет развития в 2024 году отведено более 44% расходной части городского бюджета. Эти средства пойдут на адресную инвестиционную программу города и мероприятия развития, в числе которых капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программ реновации.
https://ria.ru/20231122/byudzhet-1911028644.html
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московская городская дума, елена зяббарова, экономика
Московская городская дума, Елена Зяббарова, Экономика
Мосгордума приняла городской бюджет на 2024-2026 годы

Мосгордума поддержала городской бюджет столицы на 2024-2026 годы

© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаседание депутатов Мосгордумы
Заседание депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заседание депутатов Мосгордумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мосгордума поддержала городской бюджет столицы на 2024-2026 годы, такое решение было принято на пленарном заседании в среду.
Ранее парламентское большинство, состоящее из фракций партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", депутатского объединения "Моя Москва", предложили принять бюджет столицы без поправок 22 ноября. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике накануне поддержала это предложение.
Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 4 триллиона 289,8 миллиарда рублей, расходы - в 4 триллиона 790,1 миллиарда. Дефицит бюджета в 2024 году планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей, предусмотрено привлечение займов в объеме до 159,5 миллиарда рублей.
Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, темп роста доходов бюджета в ближайшие три года составит порядка 7% ежегодно. Расходы социальной направленности на следующий год составят 15,5%, что превышает общий темп роста бюджета.
Как и в прошлые годы, бюджет сохранит социальную направленность: 50% расходов планируется направить на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия. На бюджет развития в 2024 году отведено более 44% расходной части городского бюджета. Эти средства пойдут на адресную инвестиционную программу города и мероприятия развития, в числе которых капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программ реновации.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Московская городская думаЕлена ЗяббароваЭкономика
 
 
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