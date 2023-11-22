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Совфед одобрил закон о бюджете на 2024-2026 годы - РИА Новости, 22.11.2023
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13:01 22.11.2023 (обновлено: 13:59 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/byudzhet-1911028644.html
Совфед одобрил закон о бюджете на 2024-2026 годы
Совфед одобрил закон о бюджете на 2024-2026 годы - РИА Новости, 22.11.2023
Совфед одобрил закон о бюджете на 2024-2026 годы
Сенаторы одобрили закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:01
2023-11-22T13:59
экономика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.Доходы утверждены в объеме:Расходы же будут равны: Таким образом, в течение всего трехлетнего периода бюджет сверстан с дефицитом, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9 процента, в 2025 году — 0,4 процента, в 2026 году — 0,8 процента.Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год составит порядка 1,292 триллиона рублей, на 2025 год — 1,405 триллиона, на 2026 год — 1,461 триллиона; а финансовое обеспечение развития пенсионной системы — 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно.Основными источниками финансирования дефицита в 2024-2026 годах станут государственные внутренние заимствования, а в 2024 году также и средства Фонда национального благосостояния. Общий объем внутренних займов составит порядка четырех триллионов рублей в год.При этом верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2025 года утвержден на уровне 26,637 триллиона рублей, на 1 января 2026 года — 30,159 триллиона, на 1 января 2027 года — 34,356 триллиона рублей. Верхний предел внешнего госдолга составит, соответственно, 64 миллиарда долларов (или 57,6 миллиарда евро), 63,1 миллиарда долларов (или 56,3 миллиарда евро), 61,2 миллиарда долларов (или 54,6 миллиарда евро).Предполагается, что объем ФНБ в 2024 году сократится с 12,178 триллиона рублей на начало года до 11,19 триллиона к концу года. При этом ожидается, что фонд за 2024 год пополнится на 333,8 миллиарда рублей, но сократится из-за курсовой разницы и переоценки активов на 19,1 миллиарда рублей, а использование его средств составит около 1,3 триллиона рублей. К концу 2025 года объем ФНБ должен вырасти до 13 триллионов рублей, а к концу 2026 года — до 14,872 триллиона.Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2024 году в 179,956 триллиона рублей, в 2025 году — 190,637 триллиона, в 2026 году — 202,304 триллиона рублей, а также инфляции в пределах 4,5 процента в 2024 году и четырех процентов — в 2025-2026 годах.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее отмечала, что важной составляющей бюджета является гарантия исполнения всех социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, индексацию выплат, пособий, минимального размера оплаты труда. По ее словам, в полном объеме должна быть оказана помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, членам их семей.
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экономика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о бюджете на 2024-2026 годы

Совфед одобрил закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Доходы утверждены в объеме:
  • 35,065 триллиона рублей на 2024 год;
  • 33,352 триллиона рублей на 2025-й;
  • 34,051 триллиона рублей на 2026-й.
Расходы же будут равны:
  • 36,66 триллиона рублей в 2024 году;
  • 34,382 триллиона рублей в 2025-м;
  • 35,587 триллиона рублей в 2026-м.
Таким образом, в течение всего трехлетнего периода бюджет сверстан с дефицитом, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9 процента, в 2025 году — 0,4 процента, в 2026 году — 0,8 процента.
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Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год составит порядка 1,292 триллиона рублей, на 2025 год — 1,405 триллиона, на 2026 год — 1,461 триллиона; а финансовое обеспечение развития пенсионной системы — 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно.
Основными источниками финансирования дефицита в 2024-2026 годах станут государственные внутренние заимствования, а в 2024 году также и средства Фонда национального благосостояния. Общий объем внутренних займов составит порядка четырех триллионов рублей в год.
При этом верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2025 года утвержден на уровне 26,637 триллиона рублей, на 1 января 2026 года — 30,159 триллиона, на 1 января 2027 года — 34,356 триллиона рублей. Верхний предел внешнего госдолга составит, соответственно, 64 миллиарда долларов (или 57,6 миллиарда евро), 63,1 миллиарда долларов (или 56,3 миллиарда евро), 61,2 миллиарда долларов (или 54,6 миллиарда евро).
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Предполагается, что объем ФНБ в 2024 году сократится с 12,178 триллиона рублей на начало года до 11,19 триллиона к концу года. При этом ожидается, что фонд за 2024 год пополнится на 333,8 миллиарда рублей, но сократится из-за курсовой разницы и переоценки активов на 19,1 миллиарда рублей, а использование его средств составит около 1,3 триллиона рублей. К концу 2025 года объем ФНБ должен вырасти до 13 триллионов рублей, а к концу 2026 года — до 14,872 триллиона.
Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2024 году в 179,956 триллиона рублей, в 2025 году — 190,637 триллиона, в 2026 году — 202,304 триллиона рублей, а также инфляции в пределах 4,5 процента в 2024 году и четырех процентов — в 2025-2026 годах.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее отмечала, что важной составляющей бюджета является гарантия исполнения всех социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, индексацию выплат, пособий, минимального размера оплаты труда. По ее словам, в полном объеме должна быть оказана помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, членам их семей.
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