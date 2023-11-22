https://ria.ru/20231122/briks-1910956276.html

Экономист рассказал, чем БРИКС превосходит G7

Экономист рассказал, чем БРИКС превосходит G7 - РИА Новости, 22.11.2023

Экономист рассказал, чем БРИКС превосходит G7

БРИКС значительно превосходит "Большую семерку" (G7) по размеру экономик, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист, профессор... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T05:14

2023-11-22T05:14

2023-11-22T05:14

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китай

индия

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. БРИКС значительно превосходит "Большую семерку" (G7) по размеру экономик, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Страны БРИКС значительно больше, чем страны G7", - сказал он. Как отметил Сакс, первоначальные участники объединения - Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка - уже составляют 32% мировой экономики по оценкам МВФ, в то время как на всю G7 (США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония) приходится 30%. Однако с учетом новых членов БРИКС, включая Аргентину, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и Иран, доля объединения доходит до 37%. "Так что БРИКС является более важным, и они не собираются особенно много использовать доллары", - добавил профессор. Сакс указал на превосходство и по численности населения, поскольку только на Китай и Индию совокупно приходится около 2,9 миллиарда человек.

https://ria.ru/20231116/briks-1909854762.html

китай

индия

бразилия

россия

юар

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брикс, g7, китай, индия, бразилия, россия, юар, в мире