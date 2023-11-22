https://ria.ru/20231122/borrel-1911027798.html

Боррель рассказал о сложностях с формированием единой позиции ЕС по Газе

Боррель рассказал о сложностях с формированием единой позиции ЕС по Газе - РИА Новости, 22.11.2023

Боррель рассказал о сложностях с формированием единой позиции ЕС по Газе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что разногласия внутри Евросоюза по конфликту в секторе Газа осложняют его задачу по продвижению... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:56

2023-11-22T12:56

2023-11-22T12:56

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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что разногласия внутри Евросоюза по конфликту в секторе Газа осложняют его задачу по продвижению общеевропейской политики в этом регионе. "Как вы знаете, я представляю Совет ЕС, и как следствие, все государства-члены ЕС. Это очень непростая задача, так как зачастую государства ЕС занимают разные позиции", - сказал Боррель, выступая перед депутатами Европарламента. Он напомнил, что государства ЕС заняли разные позиции при голосовании в ООН по гуманитарным паузам в секторе Газа. "До настоящего времени многие европейские лидеры по-разному высказывались о том, как Израиль осуществляет свое право на оборону, а когда нет общей политики, высокий представитель по внешней политике и безопасности не может представлять общую позицию. Но он должен попытаться сформировать эту общую позицию, продолжать работать над тем, чтобы государства приняли общую позицию, позволяющую стать геополитической силой в этом конфликте", - сказал Боррель. Ранее лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе не смогли договориться о совместном призыве к прекращению огня в секторе Газа, несмотря на многочисленные жертвы среди гражданских лиц, ограничившись призывами к "гуманитарным паузам". Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. Израильский телеканал i24 сообщил, что палестинское движение ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек, женщины и дети сначала будут переданы Красному Кресту. МККК уже участвовал в освобождении четырех заложников в Газе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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