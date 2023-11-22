https://ria.ru/20231122/bmp-1910952381.html

Армия России получила партию отремонтированных БМП-2

Армия России получила партию отремонтированных БМП-2 - РИА Новости, 22.11.2023

Армия России получила партию отремонтированных БМП-2

Бронетанковый ремонтный завод (560-й БТРЗ) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил в войска партию отремонтированных боевых машин пехоты... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T03:11

2023-11-22T03:11

2023-11-22T03:11

безопасность

россия

амурская область

высокоточные комплексы

ростех

бмп-2

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Бронетанковый ремонтный завод (560-й БТРЗ) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил в войска партию отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2, сообщили в среду в пресс-службе "Высокоточных комплексов". "560-й БТРЗ холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") отправил заказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта. При этом в октябре расположенное в Амурской области предприятие отремонтировало столько же техники, сколько фактически поставило за весь прошлый год", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что в ходе работ были полностью отремонтированы или заменены на новые все основные узлы и агрегаты машин. Также отремонтированные БМП-2 снабдили специальными креплениями для установки комплектов дополнительной защиты. "Выражаю благодарность сотрудникам 560-го БТРЗ за самоотверженный труд и высокий профессионализм и самоотдачу. В виду значительно увеличившихся параметров ГОЗ и возросшей нагрузки мы расширили штат и увеличили заработную плату рабочих. На предприятие за последние месяцы принято порядка 100 сотрудников, и мы готовы трудоустроить еще более 100 человек. Требуются токари, слесари, инженеры конструкторы", - приводят в холдинге слова и.о. исполнительного директора БТРЗ Андрея Дорничева.

https://ria.ru/20231108/snaryad-1908064078.html

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амурская область

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безопасность, россия, амурская область, высокоточные комплексы, ростех, бмп-2