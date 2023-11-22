https://ria.ru/20231122/bayden-1910965048.html

Эксперт прокомментировал поведение Байдена на встрече с лидером Китая

Эксперт прокомментировал поведение Байдена на встрече с лидером Китая - РИА Новости, 22.11.2023

Эксперт прокомментировал поведение Байдена на встрече с лидером Китая

Президент США Джо Байден находится в преклонном возрасте и говорит то, что говорить не следует, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:08

2023-11-22T08:08

2023-11-22T08:09

в мире

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джо байден

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден находится в преклонном возрасте и говорит то, что говорить не следует, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя недавнюю реплику американского лидера в адрес председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров. "Байден является стариком и говорит вещи, которые не следовало бы (говорить) - это стало проблемой", - отметил профессор. Двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в среду на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС. По итогам контактов, которые сам президент США охарактеризовал как конструктивные, было объявлено о возобновлении диалога между Вашингтоном и Пекином, начале сотрудничества в области искусственного интеллекта и других значимых результатах. Однако на последовавшей за встречей с Си Цзиньпином пресс-конференции Байден не постеснялся в выражениях и назвал своего китайского визави "диктатором". Его слова молниеносно вызвали реакцию со стороны официального Пекина. Так, в МИД КНР назвали высказывание хозяина Белого дома "неправильным и безответственным". По мнению Сакса, встреча лидеров США и Китая была призвана показать, что они поддерживают диалог, однако своей репликой Байден "был близок в тому, чтобы разрушить" достигнутое по итогам переговоров. Эксперт также обратил внимание на реакцию американского госсекретаря Энтони Блинкена на данное заявление своего начальника, указав на то, что глава госдепа "практически плакал".

https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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Блинкен слушает Байдена на саммите АТЭС Блинкен слушает Байдена в нескольких метрах от лидера КНР. И снова, кажется, немного нервничает. Примерно так же, как когда он слушал выступление американского президента, когда тот назвал Си Цзиньпина "диктатором". 2023-11-22T08:08 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин