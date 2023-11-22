https://ria.ru/20231122/bayden-1910965048.html
Эксперт прокомментировал поведение Байдена на встрече с лидером Китая
Эксперт прокомментировал поведение Байдена на встрече с лидером Китая - РИА Новости, 22.11.2023
Эксперт прокомментировал поведение Байдена на встрече с лидером Китая
Президент США Джо Байден находится в преклонном возрасте и говорит то, что говорить не следует, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:08
2023-11-22T08:08
2023-11-22T08:09
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден находится в преклонном возрасте и говорит то, что говорить не следует, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя недавнюю реплику американского лидера в адрес председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров. "Байден является стариком и говорит вещи, которые не следовало бы (говорить) - это стало проблемой", - отметил профессор. Двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в среду на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС. По итогам контактов, которые сам президент США охарактеризовал как конструктивные, было объявлено о возобновлении диалога между Вашингтоном и Пекином, начале сотрудничества в области искусственного интеллекта и других значимых результатах. Однако на последовавшей за встречей с Си Цзиньпином пресс-конференции Байден не постеснялся в выражениях и назвал своего китайского визави "диктатором". Его слова молниеносно вызвали реакцию со стороны официального Пекина. Так, в МИД КНР назвали высказывание хозяина Белого дома "неправильным и безответственным". По мнению Сакса, встреча лидеров США и Китая была призвана показать, что они поддерживают диалог, однако своей репликой Байден "был близок в тому, чтобы разрушить" достигнутое по итогам переговоров. Эксперт также обратил внимание на реакцию американского госсекретаря Энтони Блинкена на данное заявление своего начальника, указав на то, что глава госдепа "практически плакал".
https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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Блинкен слушает Байдена на саммите АТЭС
Блинкен слушает Байдена в нескольких метрах от лидера КНР. И снова, кажется, немного нервничает. Примерно так же, как когда он слушал выступление американского президента, когда тот назвал Си Цзиньпина "диктатором".
2023-11-22T08:08
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин
Эксперт прокомментировал поведение Байдена на встрече с лидером Китая
Профессор Сакс назвал Байдена стариком, который говорит то, чего не следовало бы
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден находится в преклонном возрасте и говорит то, что говорить не следует, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя недавнюю реплику американского лидера в адрес председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров.
"Байден является стариком и говорит вещи, которые не следовало бы (говорить) - это стало проблемой", - отметил профессор.
Похороны Байдена начались
Двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в среду на полях проходившего в Сан-Франциско
саммита стран АТЭС. По итогам контактов, которые сам президент США охарактеризовал как конструктивные, было объявлено о возобновлении диалога между Вашингтоном
и Пекином
, начале сотрудничества в области искусственного интеллекта и других значимых результатах.
Однако на последовавшей за встречей с Си Цзиньпином пресс-конференции Байден не постеснялся в выражениях и назвал своего китайского визави "диктатором". Его слова молниеносно вызвали реакцию со стороны официального Пекина. Так, в МИД КНР назвали высказывание хозяина Белого дома "неправильным и безответственным".
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
По мнению Сакса, встреча лидеров США и Китая была призвана показать, что они поддерживают диалог, однако своей репликой Байден "был близок в тому, чтобы разрушить" достигнутое по итогам переговоров.
Эксперт также обратил внимание на реакцию американского госсекретаря Энтони Блинкена
на данное заявление своего начальника, указав на то, что глава госдепа "практически плакал".