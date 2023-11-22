https://ria.ru/20231122/armeniya-1911006304.html

Спикер парламента Армении заявил, что не поедет в декабре на заседание ОДКБ

Спикер парламента Армении заявил, что не поедет в декабре на заседание ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023

Спикер парламента Армении заявил, что не поедет в декабре на заседание ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не поедет на заседание Организации договора о коллективной безопасности в декабре. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:39

2023-11-22T11:39

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ЕРЕВАН, 22 ноя — РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не поедет на заседание Организации договора о коллективной безопасности в декабре."В нынешней ситуации мое участие неуместно", — сказал он журналистам, уточнив, что уже проинформировал коллег.Симонян утверждает, что ОДКБ не выполняет своих обязательств перед Арменией.При этом он добавил, что отношения Еревана с организацией не заморожены, решения о выходе нет.Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, в Кремле сожалеют, что Армения не будет представлена на высоком уровне на саммите ОДКБ в Минске, и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации.Накануне стало известно, что министры обороны и иностранных дел Армении также не будут участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске. При этом Ереван официально предложил снять с рассмотрения проект заявления глав МИД стран ОДКБ в поддержку усилий по достижению мира на Южном Кавказе.Армения сокращает свое участие в организациях на пространстве бывшего СССР. На минувшей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не будет принимать участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Двадцать шестого октября он не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а 13 октября не появился на саммите СНГ, который также проходил в столице Киргизии.Как заявил глава правительства Армении в интервью газете WSJ в октябре, у Еревана "есть вопросы" к деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, позициям Москвы и ОДКБ, связанным с отношениями в области безопасности. При этом, как добавил Пашинян, Армения и Россия ведут диалог, чтобы лучше понимать друг друга.

https://ria.ru/20231026/pashinyan-1905343514.html

https://ria.ru/20231116/odkb-1909791084.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, одкб