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Спикер парламента Армении заявил, что не поедет в декабре на заседание ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
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11:39 22.11.2023 (обновлено: 12:53 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/armeniya-1911006304.html
Спикер парламента Армении заявил, что не поедет в декабре на заседание ОДКБ
Спикер парламента Армении заявил, что не поедет в декабре на заседание ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
Спикер парламента Армении заявил, что не поедет в декабре на заседание ОДКБ
Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не поедет на заседание Организации договора о коллективной безопасности в декабре. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:39
2023-11-22T12:53
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ЕРЕВАН, 22 ноя — РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не поедет на заседание Организации договора о коллективной безопасности в декабре."В нынешней ситуации мое участие неуместно", — сказал он журналистам, уточнив, что уже проинформировал коллег.Симонян утверждает, что ОДКБ не выполняет своих обязательств перед Арменией.При этом он добавил, что отношения Еревана с организацией не заморожены, решения о выходе нет.Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, в Кремле сожалеют, что Армения не будет представлена на высоком уровне на саммите ОДКБ в Минске, и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации.Накануне стало известно, что министры обороны и иностранных дел Армении также не будут участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске. При этом Ереван официально предложил снять с рассмотрения проект заявления глав МИД стран ОДКБ в поддержку усилий по достижению мира на Южном Кавказе.Армения сокращает свое участие в организациях на пространстве бывшего СССР. На минувшей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не будет принимать участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Двадцать шестого октября он не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а 13 октября не появился на саммите СНГ, который также проходил в столице Киргизии.Как заявил глава правительства Армении в интервью газете WSJ в октябре, у Еревана "есть вопросы" к деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, позициям Москвы и ОДКБ, связанным с отношениями в области безопасности. При этом, как добавил Пашинян, Армения и Россия ведут диалог, чтобы лучше понимать друг друга.
https://ria.ru/20231026/pashinyan-1905343514.html
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в мире, армения, одкб
В мире, Армения, ОДКБ
Спикер парламента Армении заявил, что не поедет в декабре на заседание ОДКБ

Спикер парламента Армении заявил, что не поедет в декабре на заседание ОДКБ

© Пресс-служба парламента Армении | Перейти в медиабанкПредседатель Национального собрания Армении Ален Симонян на заседании парламента Армении в Ереване
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на заседании парламента Армении в Ереване
© Пресс-служба парламента Армении
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Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на заседании парламента Армении в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 ноя — РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не поедет на заседание Организации договора о коллективной безопасности в декабре.
"В нынешней ситуации мое участие неуместно", — сказал он журналистам, уточнив, что уже проинформировал коллег.

Договор о коллективной безопасности подписали 15 мая 1992 года в Ташкенте главы шести государств — участников СНГ — России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года — Грузия и Белоруссия.

Симонян утверждает, что ОДКБ не выполняет своих обязательств перед Арменией.
При этом он добавил, что отношения Еревана с организацией не заморожены, решения о выходе нет.
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, в Кремле сожалеют, что Армения не будет представлена на высоком уровне на саммите ОДКБ в Минске, и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации.
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Накануне стало известно, что министры обороны и иностранных дел Армении также не будут участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске. При этом Ереван официально предложил снять с рассмотрения проект заявления глав МИД стран ОДКБ в поддержку усилий по достижению мира на Южном Кавказе.
Армения сокращает свое участие в организациях на пространстве бывшего СССР. На минувшей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не будет принимать участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Двадцать шестого октября он не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а 13 октября не появился на саммите СНГ, который также проходил в столице Киргизии.
Как заявил глава правительства Армении в интервью газете WSJ в октябре, у Еревана "есть вопросы" к деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, позициям Москвы и ОДКБ, связанным с отношениями в области безопасности. При этом, как добавил Пашинян, Армения и Россия ведут диалог, чтобы лучше понимать друг друга.
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