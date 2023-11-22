Армения предложила Азербайджану провести заседание по делимитации границы
МИД: Армения предложила Азербайджану провести заседание по делимитации границы
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Ереван предложил Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации общей границы, сообщает МИД Армении.
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"Армянская сторона продолжает считать, что, несмотря на все сложности и вызовы, существует реальная возможность установления мира между двумя странами, которая может быть реализована при наличии политической воли с обеих сторон. Армянская сторона продолжает демонстрировать такую волю. Одним из проявлений этой воли является и то, что Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации границы на государственной границе между двумя странами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте армянского внешнеполитического ведомства.
В нем также отмечается, что Ереван, еще раз подтвердив политическую волю приложить усилия к нормализации отношений с Баку и установлению мира и стабильности на Южном Кавказе, передал 21 ноября азербайджанской стороне свою шестую редакцию соглашения о регулировании отношений с Азербайджаном.
"Считаем целесообразным напомнить, что Армения, получив последние азербайджанские предложения, рассматривала их и была готова продолжить переговоры по проекту соглашения, несмотря на обостряющийся день ото дня гуманитарный кризис из-за тяжелой блокады Нагорного Карабаха. 19 сентября Азербайджан осуществил широкомасштабное военное нападение на народ Нагорного Карабаха, которое привело к насильственному перемещению всего армянского населения Нагорного Карабаха", - добавили в ведомстве.
В документе отмечается, что далее, продолжая "открыто игнорировать возможность возвращения к мирному процессу и усилия международных партнеров в этом направлении, азербайджанская сторона не приняла участия во встречах на уровне глав государств сначала в Гранаде, а затем в Брюсселе хотя эти пятисторонние и трехсторонние встречи были ранее согласованы".
"Армянская сторона продолжила работу над текстом соглашения и сочла более эффективным представить его Азербайджану в ходе предполагаемых встреч. Однако, чтобы не допустить застопоривания переговорного процесса и для достижения прочного мира в нашем регионе, Армения конструктивно изложила свои взгляды по соглашению и, как неоднократно прежде, доказала готовность возобновить участие в переговорном процессе", - заявили в МИД. Отмечается, что ориентирами для Армении являются взаимное недвусмысленное признание и уважение территориальной целостности друг друга, демаркация границы в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года и на основе самых последних легитимных советских карт, разблокирование транспортной инфраструктуры региона на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции государств, а также принципов равенства и взаимности.