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В Томске отменили концерт Дианы Арбениной - РИА Новости, 22.11.2023
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Шоубиз
 
13:24 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/arbenina-1911015001.html
В Томске отменили концерт Дианы Арбениной
В Томске отменили концерт Дианы Арбениной - РИА Новости, 22.11.2023
В Томске отменили концерт Дианы Арбениной
В Томске отменили концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", сообщила певица в своем Телеграм-канале. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:24
2023-11-22T13:24
шоубиз
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Томске отменили концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", сообщила певица в своем Телеграм-канале. "Без объяснения причин концерт в Томске был отменен и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды; за потраченные деньги; за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы. Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас!" — извинилась артистка перед зрителями. Выступление было запланировано на 23 ноября во Дворце зрелищ и спорта. На сайте площадки также подтверждена отмена шоу, без указания причин. Ранее концерт "Ночных снайперов" был отменен в Бишкеке. Тогда организаторы в Киргизии не смогли получить разрешительные документы. В этом году также не состоялись несколько выступлений Арбениной в городах России. По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция певицы относительно Крыма и СВО.
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Шоубиз, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Томск, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
В Томске отменили концерт Дианы Арбениной

В Томске "без объяснения причин" отменили концерт Арбениной и "Ночных снайперов"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Томске отменили концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", сообщила певица в своем Телеграм-канале.
«
"Без объяснения причин концерт в Томске был отменен и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды; за потраченные деньги; за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы. Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас!" — извинилась артистка перед зрителями.
Выступление было запланировано на 23 ноября во Дворце зрелищ и спорта. На сайте площадки также подтверждена отмена шоу, без указания причин.
Ранее концерт "Ночных снайперов" был отменен в Бишкеке. Тогда организаторы в Киргизии не смогли получить разрешительные документы.
В этом году также не состоялись несколько выступлений Арбениной в городах России.
По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция певицы относительно Крыма и СВО.
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина на XIII-ом ежегодном музыкальном фестивале Чартова дюжина - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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ШоубизДиана АрбенинаНочные снайперыТомскЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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