https://ria.ru/20231122/arbenina-1911015001.html

В Томске отменили концерт Дианы Арбениной

В Томске отменили концерт Дианы Арбениной - РИА Новости, 22.11.2023

В Томске отменили концерт Дианы Арбениной

В Томске отменили концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", сообщила певица в своем Телеграм-канале. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:24

2023-11-22T13:24

2023-11-22T13:24

шоубиз

диана арбенина

ночные снайперы

томск

знаменитости

шоу-бизнес

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865160029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d9741835155d239cfa1671124940936.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Томске отменили концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", сообщила певица в своем Телеграм-канале. "Без объяснения причин концерт в Томске был отменен и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды; за потраченные деньги; за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы. Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас!" — извинилась артистка перед зрителями. Выступление было запланировано на 23 ноября во Дворце зрелищ и спорта. На сайте площадки также подтверждена отмена шоу, без указания причин. Ранее концерт "Ночных снайперов" был отменен в Бишкеке. Тогда организаторы в Киргизии не смогли получить разрешительные документы. В этом году также не состоялись несколько выступлений Арбениной в городах России. По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция певицы относительно Крыма и СВО.

https://ria.ru/20231013/arbenina-1902627648.html

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

диана арбенина, ночные снайперы, томск, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса