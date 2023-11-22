https://ria.ru/20231122/arbenina-1911015001.html
В Томске отменили концерт Дианы Арбениной
В Томске отменили концерт Дианы Арбениной - РИА Новости, 22.11.2023
В Томске отменили концерт Дианы Арбениной
В Томске отменили концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", сообщила певица в своем Телеграм-канале. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:24
2023-11-22T13:24
2023-11-22T13:24
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Томске отменили концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", сообщила певица в своем Телеграм-канале. "Без объяснения причин концерт в Томске был отменен и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды; за потраченные деньги; за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы. Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас!" — извинилась артистка перед зрителями. Выступление было запланировано на 23 ноября во Дворце зрелищ и спорта. На сайте площадки также подтверждена отмена шоу, без указания причин. Ранее концерт "Ночных снайперов" был отменен в Бишкеке. Тогда организаторы в Киргизии не смогли получить разрешительные документы. В этом году также не состоялись несколько выступлений Арбениной в городах России. По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция певицы относительно Крыма и СВО.
https://ria.ru/20231013/arbenina-1902627648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Томске отменили концерт Дианы Арбениной
В Томске "без объяснения причин" отменили концерт Арбениной и "Ночных снайперов"