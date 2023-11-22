https://ria.ru/20231122/agroprom-1910993096.html

Засушливое лето не помешало агропромышленникам Ленобласти

Засушливое лето не помешало агропромышленникам Ленобласти - РИА Новости, 22.11.2023

Засушливое лето не помешало агропромышленникам Ленобласти

Агропромышленный комплекс Ленинградской области подвел предварительные итоги уходящего 2023 года; несмотря на сухие весну и лето аграрии показывают позитивные... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:53

2023-11-22T10:53

2023-11-22T10:53

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Агропромышленный комплекс Ленинградской области подвел предварительные итоги уходящего 2023 года; несмотря на сухие весну и лето аграрии показывают позитивные результаты, а в некоторых отраслях и превышение показателей предыдущего года, рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. Засуха не помеха Уходящий 2023 год для аграриев Ленинградской области оказался непростым. После таяния снега первые осадки в некоторых районах, где активно ведется сельскохозяйственная деятельность, прошли лишь спустя 49 дней. "Несмотря ни на что, наши аграрии справились, и мы сегодня с уверенностью говорим, что Ленинградская область по объем производства и переработки продукции подходит к 400 миллиардам рублей - плюс 35,5 миллиарда рублей к уровню предыдущего года", — отметил чиновник. Он добавил, что в структуре валового регионального продукта положительный результат показало сельское хозяйство — 125,1 миллиард рублей (+5,6 миллиарда рублей к 2022 году), пищевая и перерабатывающая промышленность – 259,2 миллиарда рублей (+35,3 миллиарда рублей к 2022 году) и рыбохозяйственный комплекс – 15 миллиардов рублей (+1,1 миллиарда рублей к 2022 году). По словам Малащенко, АПК Ленинградской области находится в четверке самых инвестиционно-привлекательных отраслей региона наряду со строительством, логистикой и химической промышленностью. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по итогам 2023 года ожидается в размере 19 миллиардов рублей, что на 6,1% больше предыдущего года. Плодородный край АПК Ленинградской области является основным производителем продуктов питания в Северо-Западном федеральном округе и сохраняет лидирующие позиции среди регионов России по ряду позиций. Так, по данным Малащенко, регион и в этом году закрепил за собой первое место по надоям на одну фуражную корову (10 тысяч тонн), а также по производству яиц (более 3,4 миллиарда штук), салата и зелени (порядка 60 миллионов штук горшков). "В этом году по птицеводству мы решили два основных вопроса. Для яичного птицеводства у нас создан репродуктор первого порядка. Мы себя полностью обеспечиваем яйцом для яичного производства. Мало того, у нас есть возможность обеспечить родителями фактически 25% Российской Федерации и на ближайшие пять-семь лет мы не зависим от Европы. Мы построили [племенной] репродуктор второго порядка", — отметил Малащенко. Кроме того, рыбопромышленный комплекс Ленобласти ожидает по итогам 2023 года выйти на показатель в 15 миллиардов рублей, что на 1,1 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. "По направлению рыбоводства идет движение вперед: объем добычи биоресурсов в этом году увеличился по факту на 400 тонн, объем производства товарного рыбоводства увеличился на 600 тонн, объем переработки водных биоресурсов - на 1000 тонн. Объем традиционно выпускаемой продукции в общей сложности увеличился на две тысячи тонн — до 67,6 тысячи тонн", — прокомментировал Малащенко, отметив, что в этом году в Ленобласти появились достаточно серьезные проекты, благодаря котором к 2027 году в регионе будет дополнительно производиться 5 тысяч тонн форелевой продукции. Поддержка АПК В настоящее время для сельхозтоваропроизводителей региона предусмотрено свыше 50 субсидий и грантов. На государственную поддержку АПК Ленинградской области в 2023 году было предусмотрено 6,12 миллиарда рублей из которых 898 миллионов рублей составили средства федерального бюджета и 5,22 миллиарда рублей — областного. "Объем поддержки за счет Ленобласти вырос по факту на 14% к уровню предыдущего года. Причем основное направление - техника. В этом году наши аграрии уже приобрели 815 единиц техники, что на 40% выше предыдущего года. Объем субсидий для нас стал определенным рекордом, мы компенсировали в общей сложности 900 миллионов рублей, а наши аграрии в общей сложности приобрели технику на 3,5 миллиарда рублей", — резюмировал зампредседателя правительства области.

https://ria.ru/20231108/lenoblast-1908217736.html

https://ria.ru/20230830/lenoblast-1893214359.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинградская область