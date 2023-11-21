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Лидер ЮАР назвал отказ Израиля допускать гумпомощь в Газу геноцидом

Лидер ЮАР назвал отказ Израиля допускать гумпомощь в Газу геноцидом - РИА Новости, 21.11.2023

Лидер ЮАР назвал отказ Израиля допускать гумпомощь в Газу геноцидом

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что отказ Израиля допустить в сектор Газа лекарства, топливо, еду и воду равносилен геноциду. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:18

2023-11-21T16:18

2023-11-21T16:40

в мире

юар

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирил рамафоса

брикс

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что отказ Израиля допустить в сектор Газа лекарства, топливо, еду и воду равносилен геноциду."Намеренный отказ в медикаментах, топливе, еде и воде для жителей Газы равносилен геноциду", - заявил южноафриканский лидер, открывая экстренную видеоконференцию БРИКС по ситуации в секторе Газа.

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в мире, юар, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирил рамафоса, брикс