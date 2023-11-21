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Лидер ЮАР назвал отказ Израиля допускать гумпомощь в Газу геноцидом - РИА Новости, 21.11.2023
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16:18 21.11.2023 (обновлено: 16:40 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/yuar-1910853222.html
Лидер ЮАР назвал отказ Израиля допускать гумпомощь в Газу геноцидом
Лидер ЮАР назвал отказ Израиля допускать гумпомощь в Газу геноцидом - РИА Новости, 21.11.2023
Лидер ЮАР назвал отказ Израиля допускать гумпомощь в Газу геноцидом
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что отказ Израиля допустить в сектор Газа лекарства, топливо, еду и воду равносилен геноциду. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:18
2023-11-21T16:40
в мире
юар
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирил рамафоса
брикс
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что отказ Израиля допустить в сектор Газа лекарства, топливо, еду и воду равносилен геноциду."Намеренный отказ в медикаментах, топливе, еде и воде для жителей Газы равносилен геноциду", - заявил южноафриканский лидер, открывая экстренную видеоконференцию БРИКС по ситуации в секторе Газа.
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в мире, юар, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирил Рамафоса, БРИКС
Лидер ЮАР назвал отказ Израиля допускать гумпомощь в Газу геноцидом

Лидер ЮАР: отказ Израиля допускать гумпомощь в Газу равносилен геноциду

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что отказ Израиля допустить в сектор Газа лекарства, топливо, еду и воду равносилен геноциду.
«
"Намеренный отказ в медикаментах, топливе, еде и воде для жителей Газы равносилен геноциду", - заявил южноафриканский лидер, открывая экстренную видеоконференцию БРИКС по ситуации в секторе Газа.
 
В миреЮАРИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирил РамафосаБРИКС
 
 
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