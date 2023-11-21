https://ria.ru/20231121/vuchich-1910776258.html

Вучич предложит правительству рассмотреть вопрос проведения учений с НАТО

Вучич предложит правительству рассмотреть вопрос проведения учений с НАТО - РИА Новости, 21.11.2023

Вучич предложит правительству рассмотреть вопрос проведения учений с НАТО

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что предложит правительству страны рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнерами, на фоне... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:41

2023-11-21T12:41

2023-11-21T12:41

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БЕЛГРАД, 21 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что предложит правительству страны рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнерами, на фоне введенного с начала СВО моратория на маневры с иностранными силами.Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проводит турне по Западным Балканам. В понедельник он посетил Сараево и Приштину, в ночь на вторник прибыл в Белград. В аэропорту его торжественно с почетным караулом встретил министр обороны и председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич. Во вторник прошли рабочий завтрак и переговоры Столтенберга и президента Сербии за закрытыми дверями."Что касается возможных учений, мы сегодня разговаривали и договорились, что я как верховный главнокомандующий направлю запрос правительству Сербии, чтобы в предстоящем периоде рассмотреть решение о проведении снова совместных учений с НАТО, которые мы имели ранее, и с другими нашими партнерами", - заявил сербский лидер.Вучич ранее во вторник указал, что сотрудничество Сербии с НАТО и контингентом альянса в Косово (KFOR) способствует обеспечению безопасности сербов в Косово.В программе пребывания генсека НАТО также встреча с премьером Сербии Аной Брнабич и сербскими учеными, которые участвуют в совместных проектах с коллегами из Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20231121/serbiya-1910771964.html

https://ria.ru/20231111/gaz-1908797635.html

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в мире, сербия, косово, сараево, александр вучич, йенс столтенберг, милош вучевич, нато