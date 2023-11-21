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Шойгу сообщил, что многие украинские военные сдаются в плен
Шойгу сообщил, что многие украинские военные сдаются в плен - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу сообщил, что многие украинские военные сдаются в плен
Много украинских военных сдается в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:50
2023-11-21T13:50
2023-11-21T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
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украина
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Много украинских военных сдается в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шойгу сообщил, что многие украинские военные сдаются в плен
Шойгу: военные ВСУ, осознавая бессмысленность попыток прорвать оборону, сдаются