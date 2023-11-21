https://ria.ru/20231121/vsu-1910804043.html

Шойгу сообщил, что многие украинские военные сдаются в плен

Шойгу сообщил, что многие украинские военные сдаются в плен - РИА Новости, 21.11.2023

Шойгу сообщил, что многие украинские военные сдаются в плен

Много украинских военных сдается в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:50

2023-11-21T13:50

2023-11-21T13:50

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безопасность

россия

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Много украинских военных сдается в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр