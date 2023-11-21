Рейтинг@Mail.ru
Шойгу сообщил, что многие украинские военные сдаются в плен - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/vsu-1910804043.html
Шойгу сообщил, что многие украинские военные сдаются в плен
Шойгу сообщил, что многие украинские военные сдаются в плен - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу сообщил, что многие украинские военные сдаются в плен
Много украинских военных сдается в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:50
2023-11-21T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Много украинских военных сдается в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20231119/listovki-1910348937.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28635d283a1d983014e646c287e476b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу сообщил, что многие украинские военные сдаются в плен

Шойгу: военные ВСУ, осознавая бессмысленность попыток прорвать оборону, сдаются

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Много украинских военных сдается в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
FPV дрон в руках российского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Военные ЦВО учатся сбрасывать с БПЛА листовки, агитирующие ВСУ сдаться
19 ноября, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала