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Шойгу: Киев не провел ни одной десантной операции на Херсонском направлении
Шойгу: Киев не провел ни одной десантной операции на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу: Киев не провел ни одной десантной операции на Херсонском направлении
Попытки украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом, части морской пехоты и сил специальных операций ВСУ несут... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:49
2023-11-21T13:49
2023-11-21T13:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Попытки украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом, части морской пехоты и сил специальных операций ВСУ несут колоссальные потери, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу."Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсонская область , сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Сергей Шойгу
Шойгу: Киев не провел ни одной десантной операции на Херсонском направлении
Шойгу заявил о колоссальных потерях ВСУ на Херсонском направлении