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Шойгу: Киев не провел ни одной десантной операции на Херсонском направлении

Шойгу: Киев не провел ни одной десантной операции на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.11.2023

Шойгу: Киев не провел ни одной десантной операции на Херсонском направлении

Попытки украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом, части морской пехоты и сил специальных операций ВСУ несут... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:49

2023-11-21T13:49

2023-11-21T13:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Попытки украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом, части морской пехоты и сил специальных операций ВСУ несут колоссальные потери, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу."Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, херсонская область , сергей шойгу