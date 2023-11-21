https://ria.ru/20231121/vsu-1910803388.html

Шойгу оценил потери ВСУ с начала ноября в более чем 13 700 военных

Шойгу оценил потери ВСУ с начала ноября в более чем 13 700 военных - РИА Новости, 21.11.2023

Шойгу оценил потери ВСУ с начала ноября в более чем 13 700 военных

Потери ВСУ с начала месяца составили почти 14 тысяч человек, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:47

2023-11-21T13:47

2023-11-21T14:25

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Потери ВСУ с начала месяца составили почти 14 тысяч человек, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу."Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники", — сказал министр.Он подчеркнул, что российская армия продолжает снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях. Большое количество украинских военных, понимая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону, сдаются в плен."Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед", — подчеркнул министр.Российские военнослужащие действуют мужественно в самых сложных условиях и эффективно выполняют поставленные задачи, заключил Шойгу.С начала июня по начало октября украинские войска потеряли более 90 тысяч военных. Попытки контратаковать полностью провалились, констатировал Владимир Путин.

https://ria.ru/20231121/armiya-1910806383.html

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Кирилл Волков

вооруженные силы украины, безопасность, россия, сергей шойгу, украина, ситуация в днр и лнр