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Шойгу оценил потери ВСУ с начала ноября в более чем 13 700 военных - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 21.11.2023 (обновлено: 14:25 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/vsu-1910803388.html
Шойгу оценил потери ВСУ с начала ноября в более чем 13 700 военных
Шойгу оценил потери ВСУ с начала ноября в более чем 13 700 военных - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу оценил потери ВСУ с начала ноября в более чем 13 700 военных
Потери ВСУ с начала месяца составили почти 14 тысяч человек, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:47
2023-11-21T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
сергей шойгу
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Потери ВСУ с начала месяца составили почти 14 тысяч человек, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу."Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники", — сказал министр.Он подчеркнул, что российская армия продолжает снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях. Большое количество украинских военных, понимая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону, сдаются в плен."Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед", — подчеркнул министр.Российские военнослужащие действуют мужественно в самых сложных условиях и эффективно выполняют поставленные задачи, заключил Шойгу.С начала июня по начало октября украинские войска потеряли более 90 тысяч военных. Попытки контратаковать полностью провалились, констатировал Владимир Путин.
https://ria.ru/20231121/armiya-1910806383.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, сергей шойгу, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу оценил потери ВСУ с начала ноября в более чем 13 700 военных

Шойгу: ВСУ за ноябрь потеряли свыше 13 700 военных и около 1800 единиц техники

© AP Photo / LIBKOSТранспортировка раненого украинского военного
Транспортировка раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Транспортировка раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Потери ВСУ с начала месяца составили почти 14 тысяч человек, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
"Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники", — сказал министр.
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Он подчеркнул, что российская армия продолжает снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях. Большое количество украинских военных, понимая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону, сдаются в плен.
«
"Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед", — подчеркнул министр.
Российские военнослужащие действуют мужественно в самых сложных условиях и эффективно выполняют поставленные задачи, заключил Шойгу.
С начала июня по начало октября украинские войска потеряли более 90 тысяч военных. Попытки контратаковать полностью провалились, констатировал Владимир Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияСергей ШойгуУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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