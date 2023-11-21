https://ria.ru/20231121/vsu-1910803388.html
Шойгу оценил потери ВСУ с начала ноября в более чем 13 700 военных
Шойгу оценил потери ВСУ с начала ноября в более чем 13 700 военных - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу оценил потери ВСУ с начала ноября в более чем 13 700 военных
Потери ВСУ с начала месяца составили почти 14 тысяч человек, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:47
2023-11-21T13:47
2023-11-21T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
сергей шойгу
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910808459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ba1e0d8b48ae95afb76c6670b13aaa2.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Потери ВСУ с начала месяца составили почти 14 тысяч человек, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу."Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники", — сказал министр.Он подчеркнул, что российская армия продолжает снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях. Большое количество украинских военных, понимая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону, сдаются в плен."Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед", — подчеркнул министр.Российские военнослужащие действуют мужественно в самых сложных условиях и эффективно выполняют поставленные задачи, заключил Шойгу.С начала июня по начало октября украинские войска потеряли более 90 тысяч военных. Попытки контратаковать полностью провалились, констатировал Владимир Путин.
https://ria.ru/20231121/armiya-1910806383.html
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910808459_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ff46097bca5204e708dfe5b283cf881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, россия, сергей шойгу, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу оценил потери ВСУ с начала ноября в более чем 13 700 военных
Шойгу: ВСУ за ноябрь потеряли свыше 13 700 военных и около 1800 единиц техники