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Эксперт сообщил о проблемах ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/vsu-1910738360.html
Эксперт сообщил о проблемах ВСУ на Купянском направлении
Эксперт сообщил о проблемах ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.11.2023
Эксперт сообщил о проблемах ВСУ на Купянском направлении
Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:17
2023-11-21T10:17
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Подолы, Куриловка и Ковшаровка противник пытается нарастить силы и средства для сдерживания наших войск", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что на передовую направляется как вооружение, так и личный состав, однако с переброской украинское командование испытывает большие трудности из-за логистики. По словам собеседника агентства, большая часть мостов через реку Оскол уничтожена, либо повреждена, а новые понтонные переправы "живут" не больше суток. В сводке Минобороны РФ в понедельник сообщалось, что на Купянском направлении активными действиями российских подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика".
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безопасность, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
Эксперт сообщил о проблемах ВСУ на Купянском направлении

Марочко: ВСУ испытывают трудности с логистикой на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ на Купянском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районах населенных пунктов Подолы, Куриловка и Ковшаровка противник пытается нарастить силы и средства для сдерживания наших войск", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что на передовую направляется как вооружение, так и личный состав, однако с переброской украинское командование испытывает большие трудности из-за логистики. По словам собеседника агентства, большая часть мостов через реку Оскол уничтожена, либо повреждена, а новые понтонные переправы "живут" не больше суток.
В сводке Минобороны РФ в понедельник сообщалось, что на Купянском направлении активными действиями российских подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика".
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