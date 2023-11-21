https://ria.ru/20231121/vsu-1910738360.html

Эксперт сообщил о проблемах ВСУ на Купянском направлении

Эксперт сообщил о проблемах ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.11.2023

Эксперт сообщил о проблемах ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:17

2023-11-21T10:17

2023-11-21T10:17

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Подолы, Куриловка и Ковшаровка противник пытается нарастить силы и средства для сдерживания наших войск", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что на передовую направляется как вооружение, так и личный состав, однако с переброской украинское командование испытывает большие трудности из-за логистики. По словам собеседника агентства, большая часть мостов через реку Оскол уничтожена, либо повреждена, а новые понтонные переправы "живут" не больше суток. В сводке Минобороны РФ в понедельник сообщалось, что на Купянском направлении активными действиями российских подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика