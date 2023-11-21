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Володин прибыл с визитом в Китай - РИА Новости, 21.11.2023
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07:57 21.11.2023 (обновлено: 10:40 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/volodin-1910719309.html
Володин прибыл с визитом в Китай
Володин прибыл с визитом в Китай - РИА Новости, 21.11.2023
Володин прибыл с визитом в Китай
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин с делегацией ГД прибыл с официальным визитом в Китай. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T07:57
2023-11-21T10:40
политика
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вячеслав володин
иван мельников
александр бабаков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин с делегацией ГД прибыл с официальным визитом в Китай. В ходе визита, который продлится с 21 по 23 ноября, запланированы двусторонние встречи с руководством постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и с другими официальными лицами. На встречах будут обсуждаться вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепления взаимодействия в экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других сферах. В состав думской делегации вошли представители всех фракций и главы профильных комитетов, в том числе первый зампред ГД Иван Мельников, вице-спикер Александр Бабаков, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по международным делам и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по экономической политике - Максим Топилин, науке и высшему образованию - Сергей Кабышев, просвещению - Ольга Казакова, туризму - Сангаджи Тарбаев, обороне - Андрей Картаполов, безопасности и противодействию коррупции - Василий Пискарев, информационной политике - Александр Хинштейн, развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений - Ольга Тимофеева, а также первый замглавы комитета по бюджету и налогам Глеб Хор и председатель комитета по вопросам собственности, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов.
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политика, китай, россия, вячеслав володин, иван мельников, александр бабаков, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей, лдпр, в мире
Политика, Китай, Россия, Вячеслав Володин, Иван Мельников, Александр Бабаков, Госдума РФ, Всекитайское собрание народных представителей, ЛДПР, В мире
Володин прибыл с визитом в Китай

Председатель Госдумы Володин прибыл с официальным визитом в Китай

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин с делегацией ГД прибыл с официальным визитом в Китай.
В ходе визита, который продлится с 21 по 23 ноября, запланированы двусторонние встречи с руководством постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и с другими официальными лицами.
На встречах будут обсуждаться вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепления взаимодействия в экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других сферах.
В состав думской делегации вошли представители всех фракций и главы профильных комитетов, в том числе первый зампред ГД Иван Мельников, вице-спикер Александр Бабаков, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по международным делам и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по экономической политике - Максим Топилин, науке и высшему образованию - Сергей Кабышев, просвещению - Ольга Казакова, туризму - Сангаджи Тарбаев, обороне - Андрей Картаполов, безопасности и противодействию коррупции - Василий Пискарев, информационной политике - Александр Хинштейн, развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений - Ольга Тимофеева, а также первый замглавы комитета по бюджету и налогам Глеб Хор и председатель комитета по вопросам собственности, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов.
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ПолитикаКитайРоссияВячеслав ВолодинИван МельниковАлександр БабаковГосдума РФВсекитайское собрание народных представителейЛДПРВ мире
 
 
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