Володин прибыл с визитом в Китай
Председатель Госдумы Володин прибыл с официальным визитом в Китай
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин с делегацией ГД прибыл с официальным визитом в Китай.
В ходе визита, который продлится с 21 по 23 ноября, запланированы двусторонние встречи с руководством постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и с другими официальными лицами.
На встречах будут обсуждаться вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепления взаимодействия в экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других сферах.
В состав думской делегации вошли представители всех фракций и главы профильных комитетов, в том числе первый зампред ГД Иван Мельников, вице-спикер Александр Бабаков, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по международным делам и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по экономической политике - Максим Топилин, науке и высшему образованию - Сергей Кабышев, просвещению - Ольга Казакова, туризму - Сангаджи Тарбаев, обороне - Андрей Картаполов, безопасности и противодействию коррупции - Василий Пискарев, информационной политике - Александр Хинштейн, развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений - Ольга Тимофеева, а также первый замглавы комитета по бюджету и налогам Глеб Хор и председатель комитета по вопросам собственности, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов.