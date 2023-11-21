https://ria.ru/20231121/volodin-1910719309.html

Володин прибыл с визитом в Китай

Володин прибыл с визитом в Китай - РИА Новости, 21.11.2023

Володин прибыл с визитом в Китай

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин с делегацией ГД прибыл с официальным визитом в Китай. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T07:57

2023-11-21T07:57

2023-11-21T10:40

политика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин с делегацией ГД прибыл с официальным визитом в Китай. В ходе визита, который продлится с 21 по 23 ноября, запланированы двусторонние встречи с руководством постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и с другими официальными лицами. На встречах будут обсуждаться вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепления взаимодействия в экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других сферах. В состав думской делегации вошли представители всех фракций и главы профильных комитетов, в том числе первый зампред ГД Иван Мельников, вице-спикер Александр Бабаков, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по международным делам и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по экономической политике - Максим Топилин, науке и высшему образованию - Сергей Кабышев, просвещению - Ольга Казакова, туризму - Сангаджи Тарбаев, обороне - Андрей Картаполов, безопасности и противодействию коррупции - Василий Пискарев, информационной политике - Александр Хинштейн, развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений - Ольга Тимофеева, а также первый замглавы комитета по бюджету и налогам Глеб Хор и председатель комитета по вопросам собственности, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов.

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политика, китай, россия, вячеслав володин, иван мельников, александр бабаков, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей, лдпр, в мире