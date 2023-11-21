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Российские ученые открыли волну, способную переносить вещество - РИА Новости, 21.11.2023
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Наука
 
03:06 21.11.2023 (обновлено: 10:16 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/volny-1910708065.html
Российские ученые открыли волну, способную переносить вещество
Российские ученые открыли волну, способную переносить вещество - РИА Новости, 21.11.2023
Российские ученые открыли волну, способную переносить вещество
Сотрудники Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН доказали, что уединенные волны — солитоны — могут переносить не только энергию, но и вещество,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T03:06
2023-11-21T10:16
земля
наука
российская академия наук
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сотрудники Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН доказали, что уединенные волны — солитоны — могут переносить не только энергию, но и вещество, сообщили РИА Новости в пресс-службе института. &quot;Согласно общепринятой точке зрения, которая зафиксирована в большинстве современных вузовских учебниках физики, волны переносят энергию и информацию, но не переносят вещество. Физики Объединенного института высоких температур РАН доказали, что это не так&quot;, — говорится в сообщении."Ученые проанализировали свойства солитонов — уединенных волн, которые существуют благодаря балансу нелинейных и дисперсионных эффектов. Такие волны довольно широко распространены в природе: самыми наглядными примерами солитонов можно считать цунами или приливную волну", — добавили в пресс-службе.В ходе исследования физики анализировали свойства более "экзотических" волн — плазменных солитонов акустического типа. Выяснилось, что они при движении осуществляют односторонний перенос вещества. Более того, ученым удалось доказать, что перенос вещества является неотъемлемым, фундаментальным свойством солитонов.Как рассказал старший научный сотрудник ОИВТ РАН, один из авторов научной публикации Федор Трухачев, слова которого приводит пресс-служба, полученные данные позволят учитывать дополнительные факторы для обеспечения безопасности электросетей. Кроме того, с их помощью можно с большей точностью прогнозировать космическую погоду и производить необходимые расчеты при проектировании космических аппаратов."Полученные результаты имеют не только теоретическое значение. В будущем они могут использоваться при анализе потоков заряженных частиц в плазме, в том числе космической, при изучении процессов в магнитосфере Земли и солнечной активности, а также смогут применяться в системах предупреждения о цунами и для решения других теоретических и практических задач", сказал Трухачев.
https://ria.ru/20231026/mikroskop-1905178839.html
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земля, российская академия наук
Земля, Наука, Российская академия наук
Российские ученые открыли волну, способную переносить вещество

Ученые ОИВТ доказали, что уединенные волны (солитоны) могут переносить вещество

© Fotolia / capifruttaУченый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Fotolia / capifrutta
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сотрудники Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН доказали, что уединенные волны — солитоны — могут переносить не только энергию, но и вещество, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
«

"Согласно общепринятой точке зрения, которая зафиксирована в большинстве современных вузовских учебниках физики, волны переносят энергию и информацию, но не переносят вещество. Физики Объединенного института высоких температур РАН доказали, что это не так", — говорится в сообщении.

"Ученые проанализировали свойства солитонов — уединенных волн, которые существуют благодаря балансу нелинейных и дисперсионных эффектов. Такие волны довольно широко распространены в природе: самыми наглядными примерами солитонов можно считать цунами или приливную волну", — добавили в пресс-службе.
В ходе исследования физики анализировали свойства более "экзотических" волн — плазменных солитонов акустического типа. Выяснилось, что они при движении осуществляют односторонний перенос вещества. Более того, ученым удалось доказать, что перенос вещества является неотъемлемым, фундаментальным свойством солитонов.
Как рассказал старший научный сотрудник ОИВТ РАН, один из авторов научной публикации Федор Трухачев, слова которого приводит пресс-служба, полученные данные позволят учитывать дополнительные факторы для обеспечения безопасности электросетей. Кроме того, с их помощью можно с большей точностью прогнозировать космическую погоду и производить необходимые расчеты при проектировании космических аппаратов.
"Полученные результаты имеют не только теоретическое значение. В будущем они могут использоваться при анализе потоков заряженных частиц в плазме, в том числе космической, при изучении процессов в магнитосфере Земли и солнечной активности, а также смогут применяться в системах предупреждения о цунами и для решения других теоретических и практических задач", сказал Трухачев.
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