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Шойгу рассказал о переподчинении флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ - РИА Новости, 21.11.2023
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14:17 21.11.2023 (обновлено: 17:05 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/vmf-1910811737.html
Шойгу рассказал о переподчинении флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ
Шойгу рассказал о переподчинении флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу рассказал о переподчинении флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ
Все флоты и Каспийская флотилия перейдут под командование главкома ВМФ, организационная работа завершается, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:17
2023-11-21T17:05
сергей шойгу
каспийская флотилия
безопасность
россия
вмф рф
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Все флоты и Каспийская флотилия перейдут под командование главкома ВМФ, организационная работа завершается, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. "Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях", — сказал министр.Он отметил, что в текущем году выросли боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, уровень оснащения современной техникой составил 74 процента.Сейчас Северный флот выделен в отдельный военный округ, остальные находятся в составе других округов — Западного, Южного, Центрального или Восточного. Каспийская флотилия ВМФ принадлежит Южному военному округу.
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сергей шойгу, каспийская флотилия, безопасность, россия, вмф рф
Сергей Шойгу, Каспийская флотилия, Безопасность, Россия, ВМФ РФ
Шойгу рассказал о переподчинении флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ

Шойгу заявил о скором переподчинении флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Все флоты и Каспийская флотилия перейдут под командование главкома ВМФ, организационная работа завершается, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
"Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях", — сказал министр.
Он отметил, что в текущем году выросли боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, уровень оснащения современной техникой составил 74 процента.
Сейчас Северный флот выделен в отдельный военный округ, остальные находятся в составе других округов — Западного, Южного, Центрального или Восточного. Каспийская флотилия ВМФ принадлежит Южному военному округу.
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Сергей ШойгуКаспийская флотилияБезопасностьРоссияВМФ РФ
 
 
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