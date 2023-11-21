https://ria.ru/20231121/vmf-1910811737.html

Шойгу рассказал о переподчинении флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ

Шойгу рассказал о переподчинении флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ - РИА Новости, 21.11.2023

Шойгу рассказал о переподчинении флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ

Все флоты и Каспийская флотилия перейдут под командование главкома ВМФ, организационная работа завершается, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:17

2023-11-21T14:17

2023-11-21T17:05

сергей шойгу

каспийская флотилия

безопасность

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Все флоты и Каспийская флотилия перейдут под командование главкома ВМФ, организационная работа завершается, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. "Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях", — сказал министр.Он отметил, что в текущем году выросли боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, уровень оснащения современной техникой составил 74 процента.Сейчас Северный флот выделен в отдельный военный округ, остальные находятся в составе других округов — Западного, Южного, Центрального или Восточного. Каспийская флотилия ВМФ принадлежит Южному военному округу.

https://ria.ru/20230815/korabli-1890206863.html

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сергей шойгу, каспийская флотилия, безопасность, россия, вмф рф