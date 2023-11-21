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Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом
Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом - РИА Новости, 21.11.2023
Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Таджикистан с официальным визитом. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:58
2023-11-21T15:58
2023-11-21T16:25
таджикистан
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Таджикистан с официальным визитом.Во вторник Рахмон находится в Москве с визитом. У президентов состоялись переговоры, на которых они обсудили аспекты двустороннего сотрудничества и международную проблематику. В рамках визита был подписан ряд документов, в том числе меморандум о сотрудничестве между министерствами экономического развития обеих стран."Я пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время", - заявил Рахмон после переговоров с Путиным в Москве.
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таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия
Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Россия
Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом
Рахмон сообщил, что пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом