https://ria.ru/20231121/vizit-1910847044.html

Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом

Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом - РИА Новости, 21.11.2023

Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Таджикистан с официальным визитом. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:58

2023-11-21T15:58

2023-11-21T16:25

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эмомали рахмон

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Таджикистан с официальным визитом.Во вторник Рахмон находится в Москве с визитом. У президентов состоялись переговоры, на которых они обсудили аспекты двустороннего сотрудничества и международную проблематику. В рамках визита был подписан ряд документов, в том числе меморандум о сотрудничестве между министерствами экономического развития обеих стран."Я пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время", - заявил Рахмон после переговоров с Путиным в Москве.

https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html

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таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия