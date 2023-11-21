Запад заранее готовил антироссийских политиков на Украине, заявил Пасечник
Пасечник: Запад еще до Евромайдана подогрел антироссийские настроения на Украине
Протесты сторонников евроинтеграции Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram-канале, что события "евромайдана" были не стихийными, так как Запад заранее вырастил политиков, подогревавших антироссийские настроения на Украине.
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
"События эти были не стихийными, они готовились не один год. Через различные НКО Запад заранее вырастил группу украинских политиков, которые занимались возрождением национализма и подогревали антироссийские настроения. Неонацисты готовили вооруженные отряды, агитаторы привлекали людей популистскими лозунгами", - говорится в сообщении Пасечника. Глава ЛНР подчеркнул, что именно 21 ноября 2013 года на Украине начался прозападный переворот, который во многом изменил ход истории и привел страну к катастрофе. По его словам, призывы здравомыслящих украинцев к диалогу не давали никакого результата и никто не услышал Россию, которая неоднократно предупреждала, что этот путь приведет Украину к краху.
Пасечник отметил, что республики Донбасса, отстоявшие свою независимость и вошедшие в состав России, развиваются, а "произошедшее на Украине - урок для всего мира".
"Прозападные перевороты всегда готовятся по одной схеме и всегда ведут к потере суверенитета, глобальным бедствиям и гибели очередной страны. Жаль, что на чужих ошибках учатся редко", - резюмировал глава республики.