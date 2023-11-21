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Запад заранее готовил антироссийских политиков на Украине, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.11.2023
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18:11 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910887896.html
Запад заранее готовил антироссийских политиков на Украине, заявил Пасечник
Запад заранее готовил антироссийских политиков на Украине, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.11.2023
Запад заранее готовил антироссийских политиков на Украине, заявил Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram-канале, что события "евромайдана" были не стихийными, так как Запад заранее вырастил политиков, подогревавших... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:11
2023-11-21T18:11
в мире
украина
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram-канале, что события "евромайдана" были не стихийными, так как Запад заранее вырастил политиков, подогревавших антироссийские настроения на Украине. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. "События эти были не стихийными, они готовились не один год. Через различные НКО Запад заранее вырастил группу украинских политиков, которые занимались возрождением национализма и подогревали антироссийские настроения. Неонацисты готовили вооруженные отряды, агитаторы привлекали людей популистскими лозунгами", - говорится в сообщении Пасечника. Глава ЛНР подчеркнул, что именно 21 ноября 2013 года на Украине начался прозападный переворот, который во многом изменил ход истории и привел страну к катастрофе. По его словам, призывы здравомыслящих украинцев к диалогу не давали никакого результата и никто не услышал Россию, которая неоднократно предупреждала, что этот путь приведет Украину к краху. Пасечник отметил, что республики Донбасса, отстоявшие свою независимость и вошедшие в состав России, развиваются, а "произошедшее на Украине - урок для всего мира". "Прозападные перевороты всегда готовятся по одной схеме и всегда ведут к потере суверенитета, глобальным бедствиям и гибели очередной страны. Жаль, что на чужих ошибках учатся редко", - резюмировал глава республики.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910835291.html
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в мире, украина, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, евромайдан
В мире, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Евромайдан
Запад заранее готовил антироссийских политиков на Украине, заявил Пасечник

Пасечник: Запад еще до Евромайдана подогрел антироссийские настроения на Украине

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПротесты сторонников евроинтеграции Украины
Протесты сторонников евроинтеграции Украины - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Протесты сторонников евроинтеграции Украины. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram-канале, что события "евромайдана" были не стихийными, так как Запад заранее вырастил политиков, подогревавших антироссийские настроения на Украине.
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
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"События эти были не стихийными, они готовились не один год. Через различные НКО Запад заранее вырастил группу украинских политиков, которые занимались возрождением национализма и подогревали антироссийские настроения. Неонацисты готовили вооруженные отряды, агитаторы привлекали людей популистскими лозунгами", - говорится в сообщении Пасечника. Глава ЛНР подчеркнул, что именно 21 ноября 2013 года на Украине начался прозападный переворот, который во многом изменил ход истории и привел страну к катастрофе. По его словам, призывы здравомыслящих украинцев к диалогу не давали никакого результата и никто не услышал Россию, которая неоднократно предупреждала, что этот путь приведет Украину к краху.
Пасечник отметил, что республики Донбасса, отстоявшие свою независимость и вошедшие в состав России, развиваются, а "произошедшее на Украине - урок для всего мира".
"Прозападные перевороты всегда готовятся по одной схеме и всегда ведут к потере суверенитета, глобальным бедствиям и гибели очередной страны. Жаль, что на чужих ошибках учатся редко", - резюмировал глава республики.
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