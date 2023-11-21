https://ria.ru/20231121/ukraina-1910887896.html

Запад заранее готовил антироссийских политиков на Украине, заявил Пасечник

Запад заранее готовил антироссийских политиков на Украине, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.11.2023

Запад заранее готовил антироссийских политиков на Украине, заявил Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram-канале, что события "евромайдана" были не стихийными, так как Запад заранее вырастил политиков, подогревавших... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:11

2023-11-21T18:11

2023-11-21T18:11

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леонид пасечник

евромайдан

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram-канале, что события "евромайдана" были не стихийными, так как Запад заранее вырастил политиков, подогревавших антироссийские настроения на Украине. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. "События эти были не стихийными, они готовились не один год. Через различные НКО Запад заранее вырастил группу украинских политиков, которые занимались возрождением национализма и подогревали антироссийские настроения. Неонацисты готовили вооруженные отряды, агитаторы привлекали людей популистскими лозунгами", - говорится в сообщении Пасечника. Глава ЛНР подчеркнул, что именно 21 ноября 2013 года на Украине начался прозападный переворот, который во многом изменил ход истории и привел страну к катастрофе. По его словам, призывы здравомыслящих украинцев к диалогу не давали никакого результата и никто не услышал Россию, которая неоднократно предупреждала, что этот путь приведет Украину к краху. Пасечник отметил, что республики Донбасса, отстоявшие свою независимость и вошедшие в состав России, развиваются, а "произошедшее на Украине - урок для всего мира". "Прозападные перевороты всегда готовятся по одной схеме и всегда ведут к потере суверенитета, глобальным бедствиям и гибели очередной страны. Жаль, что на чужих ошибках учатся редко", - резюмировал глава республики.

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910835291.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

украина

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, евромайдан