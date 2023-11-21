https://ria.ru/20231121/ukraina-1910776152.html
Российский сенатор считает, что США пытаются избежать паники на Украине
Российский сенатор считает, что США пытаются избежать паники на Украине - РИА Новости, 21.11.2023
Российский сенатор считает, что США пытаются избежать паники на Украине
Заявления шефа Пентагона Ллойда Остина об "успехах" вооруженных сил Украины – это ложь для того, чтобы не посеять панику в стране, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:41
2023-11-21T12:41
2023-11-21T13:44
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владимир джабаров
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Заявления шефа Пентагона Ллойда Остина об "успехах" вооруженных сил Украины – это ложь для того, чтобы не посеять панику в стране, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Остин посетил Киев и провел переговоры с руководством страны. Комментируя заявления Остина об "успехах" ВСУ, Джабаров отметил: "Это просто ложь". Сенатор также подчеркнул, что "наша армия сейчас на подъеме". По его мнению, заявления Остина продиктованы тем, "чтобы не было паники на Украине".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российский сенатор считает, что США пытаются избежать паники на Украине
Джабаров: Пентагон лжет об успехах ВСУ, чтобы не сеять панику на Украине