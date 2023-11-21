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Российский сенатор считает, что США пытаются избежать паники на Украине - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 21.11.2023 (обновлено: 13:44 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910776152.html
Российский сенатор считает, что США пытаются избежать паники на Украине
Российский сенатор считает, что США пытаются избежать паники на Украине - РИА Новости, 21.11.2023
Российский сенатор считает, что США пытаются избежать паники на Украине
Заявления шефа Пентагона Ллойда Остина об "успехах" вооруженных сил Украины – это ложь для того, чтобы не посеять панику в стране, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:41
2023-11-21T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
вооруженные силы украины
сша
россия
украина
владимир джабаров
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Заявления шефа Пентагона Ллойда Остина об "успехах" вооруженных сил Украины – это ложь для того, чтобы не посеять панику в стране, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Остин посетил Киев и провел переговоры с руководством страны. Комментируя заявления Остина об "успехах" ВСУ, Джабаров отметил: "Это просто ложь". Сенатор также подчеркнул, что "наша армия сейчас на подъеме". По его мнению, заявления Остина продиктованы тем, "чтобы не было паники на Украине".
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины, США, Россия, Украина, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский сенатор считает, что США пытаются избежать паники на Украине

Джабаров: Пентагон лжет об успехах ВСУ, чтобы не сеять панику на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Заявления шефа Пентагона Ллойда Остина об "успехах" вооруженных сил Украины – это ложь для того, чтобы не посеять панику в стране, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее Остин посетил Киев и провел переговоры с руководством страны.
Комментируя заявления Остина об "успехах" ВСУ, Джабаров отметил: "Это просто ложь".
Сенатор также подчеркнул, что "наша армия сейчас на подъеме". По его мнению, заявления Остина продиктованы тем, "чтобы не было паники на Украине".
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
США страхуются от предательства Киева
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛлойд ОстинВооруженные силы УкраиныСШАРоссияУкраинаВладимир ДжабаровСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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