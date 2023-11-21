https://ria.ru/20231121/ukraina-1910716360.html
Марочко сообщил о проблемах ВСУ с состоянием западной техники
Марочко сообщил о проблемах ВСУ с состоянием западной техники - РИА Новости, 21.11.2023
Марочко сообщил о проблемах ВСУ с состоянием западной техники
ВСУ начали испытывать проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T07:09
2023-11-21T07:09
2023-11-21T07:09
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ начали испытывать проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Длительное и интенсивное использование поставленного Западом вооружения и военной техники, а также ненадлежащее техническое обслуживание привело к тому, что очень много бронетехники и артиллерийских орудий начали выходить из строя. В частности, у более 60% бронетранспортеров выработан моторесурс и они нуждаются в капитальном ремонте", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что у большинства артиллерийских установок износ ствола не позволяет вести прицельный огонь, для обслуживания всего спектра поставляемой техники и вооружения требуется большое количество ремонтных баз и специалистов, которыми украинское командование не обладает.
https://ria.ru/20231117/pomosch-1910121542.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Марочко сообщил о проблемах ВСУ с состоянием западной техники
Марочко: ВСУ испытывают проблемы с состоянием поставляемой Западом техники
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ начали испытывать проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Длительное и интенсивное использование поставленного Западом вооружения и военной техники, а также ненадлежащее техническое обслуживание привело к тому, что очень много бронетехники и артиллерийских орудий начали выходить из строя. В частности, у более 60% бронетранспортеров выработан моторесурс и они нуждаются в капитальном ремонте", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт отметил, что у большинства артиллерийских установок износ ствола не позволяет вести прицельный огонь, для обслуживания всего спектра поставляемой техники и вооружения требуется большое количество ремонтных баз и специалистов, которыми украинское командование не обладает.