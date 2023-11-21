https://ria.ru/20231121/ukraina-1910716360.html

Марочко сообщил о проблемах ВСУ с состоянием западной техники

Марочко сообщил о проблемах ВСУ с состоянием западной техники - РИА Новости, 21.11.2023

Марочко сообщил о проблемах ВСУ с состоянием западной техники

ВСУ начали испытывать проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T07:09

2023-11-21T07:09

2023-11-21T07:09

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4630d94e364c64eecbde49dc763b8a8d.jpg

ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ начали испытывать проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Длительное и интенсивное использование поставленного Западом вооружения и военной техники, а также ненадлежащее техническое обслуживание привело к тому, что очень много бронетехники и артиллерийских орудий начали выходить из строя. В частности, у более 60% бронетранспортеров выработан моторесурс и они нуждаются в капитальном ремонте", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что у большинства артиллерийских установок износ ствола не позволяет вести прицельный огонь, для обслуживания всего спектра поставляемой техники и вооружения требуется большое количество ремонтных баз и специалистов, которыми украинское командование не обладает.

https://ria.ru/20231117/pomosch-1910121542.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире