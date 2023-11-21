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СМИ: разработчик компьютерных игр Ubisoft примкнул к бойкоту соцсети X - РИА Новости, 21.11.2023
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01:16 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/ubisoft-1910703200.html
СМИ: разработчик компьютерных игр Ubisoft примкнул к бойкоту соцсети X
СМИ: разработчик компьютерных игр Ubisoft примкнул к бойкоту соцсети X - РИА Новости, 21.11.2023
СМИ: разработчик компьютерных игр Ubisoft примкнул к бойкоту соцсети X
Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft приостановила размещение рекламы в соцсети X на фоне аналогичного решения ряда других компаний, принятого ранее,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T01:16
2023-11-21T01:16
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft приостановила размещение рекламы в соцсети X на фоне аналогичного решения ряда других компаний, принятого ранее, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Ubisoft присоединяется к Apple, Disney и другим фирмам, приостановив свою рекламу на X", - говорится в сообщении портала. Ранее Маск подвергся критике за то, что прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер написал, что, по его мнению, данное утверждение соответствует действительности. На прошлой неделе издание Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний Маска о евреях. Аналогичное решение приняла Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.
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apple, sony pictures, ibm, в мире
Apple, Sony Pictures, IBM, В мире
СМИ: разработчик компьютерных игр Ubisoft примкнул к бойкоту соцсети X

Axios: разработчик компьютерных игр Ubisoft приостановил размещение рекламы в X

© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft приостановила размещение рекламы в соцсети X на фоне аналогичного решения ряда других компаний, принятого ранее, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«
"Ubisoft присоединяется к Apple, Disney и другим фирмам, приостановив свою рекламу на X", - говорится в сообщении портала.
Ранее Маск подвергся критике за то, что прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер написал, что, по его мнению, данное утверждение соответствует действительности.
На прошлой неделе издание Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний Маска о евреях. Аналогичное решение приняла Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.
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