https://ria.ru/20231121/ubisoft-1910703200.html

СМИ: разработчик компьютерных игр Ubisoft примкнул к бойкоту соцсети X

СМИ: разработчик компьютерных игр Ubisoft примкнул к бойкоту соцсети X - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: разработчик компьютерных игр Ubisoft примкнул к бойкоту соцсети X

Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft приостановила размещение рекламы в соцсети X на фоне аналогичного решения ряда других компаний, принятого ранее,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T01:16

2023-11-21T01:16

2023-11-21T01:16

apple

sony pictures

ibm

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887568659_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_23cfb21db32738feec88af5f7e660b16.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft приостановила размещение рекламы в соцсети X на фоне аналогичного решения ряда других компаний, принятого ранее, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Ubisoft присоединяется к Apple, Disney и другим фирмам, приостановив свою рекламу на X", - говорится в сообщении портала. Ранее Маск подвергся критике за то, что прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер написал, что, по его мнению, данное утверждение соответствует действительности. На прошлой неделе издание Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний Маска о евреях. Аналогичное решение приняла Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.

https://ria.ru/20231121/spacex-1910700956.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

apple, sony pictures, ibm, в мире