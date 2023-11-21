СМИ: разработчик компьютерных игр Ubisoft примкнул к бойкоту соцсети X
Axios: разработчик компьютерных игр Ubisoft приостановил размещение рекламы в X
© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft приостановила размещение рекламы в соцсети X на фоне аналогичного решения ряда других компаний, принятого ранее, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
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"Ubisoft присоединяется к Apple, Disney и другим фирмам, приостановив свою рекламу на X", - говорится в сообщении портала.
Ранее Маск подвергся критике за то, что прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер написал, что, по его мнению, данное утверждение соответствует действительности.
На прошлой неделе издание Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний Маска о евреях. Аналогичное решение приняла Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.