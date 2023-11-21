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Шойгу анонсировал открытие военных учебных центров для студентов в регионах
Шойгу анонсировал открытие военных учебных центров для студентов в регионах - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу анонсировал открытие военных учебных центров для студентов в регионах
Военные учебные центры для подготовки студентов откроют во всех субъектах России, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:57
2023-11-21T13:57
2023-11-21T14:19
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Военные учебные центры для подготовки студентов откроют во всех субъектах России, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны. В ходе своего вступительного слова министр затронул вопрос совершенствования военной подготовки студентов. "В ходе реализации поручения президента Российской Федерации завершили первый этап работ – военные учебные центры будут открыты во всех субъектах Российской Федерации. Сегодня девять высших учебных заведений претендуют на открытие военных учебных центров, в том числе в Луганской Народной Республике", - сообщил Шойгу.По его словам, количество регионов, охваченных военной подготовкой, увеличится до 82, а число военных учебных центров достигнет 137. Шойгу отметил, что гражданская высшая школа "оказывает весомую поддержку в достижении целей специальной военной операции".Так, около 20 тысяч студентов из более 400 вузов страны участвуют в волонтерской деятельности и гуманитарных миссиях."В текущем году ими сдано более 700 литров донорской крови, что позволило оказать неотложную медицинскую помощь 1400 наших раненных ребят. В Государственном морском университете имени адмирала Ушакова, Пензенском государственном университете, Брянском государственном инженерно-технологическом университете и Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева было сдано более 600 кроводач", - отметил министр.Кроме того, в воинские части, находящиеся на линии боевого соприкосновения, переданы более 10 тысяч комплектов самых современных перевязочных материалов."Преподаватели военных учебных центров ведут дополнительные занятия по военной подготовке с сотрудниками органов власти и мобилизованными гражданами. Всего её прошли более 20-ти тыс. человек. В вузах собрано более тысячи квадрокоптеров и FPV-дронов, которые с высокой эффективностью применяются в группировках войск. Студентами изготовлено свыше 50-ти тыс. квадратных метров маскировочных сетей, что позволит сразу укрыть несколько батальонов. В этой работе хотел бы отметить Омский государственный технический университет, где ребята работают практически без выходных", - добавил министр.
https://ria.ru/20231012/poligon-1902160809.html
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сергей шойгу, россия, безопасность, пензенский государственный университет
Сергей Шойгу, Россия, Безопасность, Пензенский государственный университет
Шойгу анонсировал открытие военных учебных центров для студентов в регионах
Шойгу: во всех регионах России откроют военные учебные центры для студентов
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости.
Военные учебные центры для подготовки студентов откроют во всех субъектах России, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на коллегии
в Минобороны.
В ходе своего вступительного слова министр затронул вопрос совершенствования военной подготовки студентов.
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"В ходе реализации поручения президента Российской Федерации завершили первый этап работ – военные учебные центры будут открыты во всех субъектах Российской Федерации. Сегодня девять высших учебных заведений претендуют на открытие военных учебных центров, в том числе в Луганской Народной Республике", - сообщил Шойгу.
По его словам, количество регионов, охваченных военной подготовкой, увеличится до 82, а число военных учебных центров достигнет 137. Шойгу отметил, что гражданская высшая школа "оказывает весомую поддержку в достижении целей специальной военной операции".
Так, около 20 тысяч студентов из более 400 вузов страны участвуют в волонтерской деятельности и гуманитарных миссиях.
«
"В текущем году ими сдано более 700 литров донорской крови, что позволило оказать неотложную медицинскую помощь 1400 наших раненных ребят. В Государственном морском университете имени адмирала Ушакова, Пензенском государственном университете
, Брянском государственном инженерно-технологическом университете и Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева было сдано более 600 кроводач", - отметил министр.
Кроме того, в воинские части, находящиеся на линии боевого соприкосновения, переданы более 10 тысяч комплектов самых современных перевязочных материалов.
"Преподаватели военных учебных центров ведут дополнительные занятия по военной подготовке с сотрудниками органов власти и мобилизованными гражданами. Всего её прошли более 20-ти тыс. человек. В вузах собрано более тысячи квадрокоптеров и FPV-дронов, которые с высокой эффективностью применяются в группировках войск. Студентами изготовлено свыше 50-ти тыс. квадратных метров маскировочных сетей, что позволит сразу укрыть несколько батальонов. В этой работе хотел бы отметить Омский государственный технический университет, где ребята работают практически без выходных", - добавил министр.
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