https://ria.ru/20231121/tsentr-1910848197.html

Новый культурно-образовательный центр появится в Волгограде

Новый культурно-образовательный центр появится в Волгограде - РИА Новости, 21.11.2023

Новый культурно-образовательный центр появится в Волгограде

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с деятелями культуры и искусства заявил о создании нового культурно-образовательного центра в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:00

2023-11-21T16:00

2023-11-21T16:00

волгоградская область

волгоград

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с деятелями культуры и искусства заявил о создании нового культурно-образовательного центра в Волгограде, который позволит поднять престиж творческих профессий. "В целях выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации в сфере культуры, считаю необходимым создать культурно-образовательный центр Волгоградской области, в котором будут созданы условия для размещения наших образовательных учреждений в сфере культуры", - цитирует администрация Бочарова в сообщении. По информации властей, новое учреждение культуры разместится в здании бывшего гидромелиоративного техникума в центре Волгограда, которое много лет пустует. Отмечается, что здесь будут классы, залы и сцена для двух главных творческих вузов региона - консерватории и института культуры. По информации администрации, центр позволит поднять качество и престиж творческого образования, готовить профессиональные кадры в сфере искусства, а также сделает более тесным сотрудничество местных коллективов.

https://ria.ru/20231020/soglashenie-1904162075.html

волгоград

волгоградская область

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волгоград, волгоградская область, андрей бочаров