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Новый культурно-образовательный центр появится в Волгограде - РИА Новости, 21.11.2023
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Волгоградская область
 
16:00 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/tsentr-1910848197.html
Новый культурно-образовательный центр появится в Волгограде
Новый культурно-образовательный центр появится в Волгограде - РИА Новости, 21.11.2023
Новый культурно-образовательный центр появится в Волгограде
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с деятелями культуры и искусства заявил о создании нового культурно-образовательного центра в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:00
2023-11-21T16:00
волгоградская область
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с деятелями культуры и искусства заявил о создании нового культурно-образовательного центра в Волгограде, который позволит поднять престиж творческих профессий. "В целях выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации в сфере культуры, считаю необходимым создать культурно-образовательный центр Волгоградской области, в котором будут созданы условия для размещения наших образовательных учреждений в сфере культуры", - цитирует администрация Бочарова в сообщении. По информации властей, новое учреждение культуры разместится в здании бывшего гидромелиоративного техникума в центре Волгограда, которое много лет пустует. Отмечается, что здесь будут классы, залы и сцена для двух главных творческих вузов региона - консерватории и института культуры. По информации администрации, центр позволит поднять качество и престиж творческого образования, готовить профессиональные кадры в сфере искусства, а также сделает более тесным сотрудничество местных коллективов.
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волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
Новый культурно-образовательный центр появится в Волгограде

Бочаров: в Волгограде появится новый культурно-образовательный центр

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкУлицы и дома в Волгограде
Улицы и дома в Волгограде - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Улицы и дома в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с деятелями культуры и искусства заявил о создании нового культурно-образовательного центра в Волгограде, который позволит поднять престиж творческих профессий.
«
"В целях выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации в сфере культуры, считаю необходимым создать культурно-образовательный центр Волгоградской области, в котором будут созданы условия для размещения наших образовательных учреждений в сфере культуры", - цитирует администрация Бочарова в сообщении.
По информации властей, новое учреждение культуры разместится в здании бывшего гидромелиоративного техникума в центре Волгограда, которое много лет пустует. Отмечается, что здесь будут классы, залы и сцена для двух главных творческих вузов региона - консерватории и института культуры. По информации администрации, центр позволит поднять качество и престиж творческого образования, готовить профессиональные кадры в сфере искусства, а также сделает более тесным сотрудничество местных коллективов.
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Волгоградская областьВолгоградВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
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