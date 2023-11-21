https://ria.ru/20231121/trevoga-1910921043.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.11.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T21:07
2023-11-21T21:07
2023-11-21T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_fb8838843bbe95c49ac3d8aff29e0ada.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (20.28 мск) сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, затем (20.51) в остальных регионах. Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской области. После чего украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Позднее в ВСУ заявили, что после взрывов была повреждена припортовая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
украина
полтавская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7d694c6d1c6cebcdac5c6cac91b18f17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в пяти областях