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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:07 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/trevoga-1910921043.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.11.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T21:07
2023-11-21T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (20.28 мск) сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, затем (20.51) в остальных регионах. Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской области. После чего украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Позднее в ВСУ заявили, что после взрывов была повреждена припортовая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
украина
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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу в пяти областях

© iStock.com / YouraPechkinВид на Харьков
Вид на Харьков - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© iStock.com / YouraPechkin
Вид на Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, первым (20.28 мск) сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, затем (20.51) в остальных регионах.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской области. После чего украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Позднее в ВСУ заявили, что после взрывов была повреждена припортовая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиев
 
 
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