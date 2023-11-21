https://ria.ru/20231121/trevoga-1910921043.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.11.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T21:07

2023-11-21T21:07

2023-11-21T21:07

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (20.28 мск) сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, затем (20.51) в остальных регионах. Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской области. После чего украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Позднее в ВСУ заявили, что после взрывов была повреждена припортовая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

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