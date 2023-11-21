https://ria.ru/20231121/studenty-1910801300.html

Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана

Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана - РИА Новости, 21.11.2023

Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана

РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до тысячи человек на 2024-2025 годы, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:39

2023-11-21T13:39

2023-11-21T18:03

россия

таджикистан

образование - общество

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до тысячи человек на 2024-2025 годы, сообщил президент России Владимир Путин."Самая большая квота из стран СНГ приходится на Таджикистан - 900 человек. Мы на 2024 и 2025 годы увеличиваем эту квоту до тысячи человек", - сказал он на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.Путин поблагодарил Рахмона за внимание, которое он уделяет развитию русского языка и отношениям с РФ в гуманитарной сфере в целом.Президент России также напомнил, что в Таджикистане были открыты пять школ с преподаванием на русском языке, и с этого года правительство России будет выделять средства на учебники для этих школ.

https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html

россия

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, таджикистан, образование - общество, владимир путин