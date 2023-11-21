https://ria.ru/20231121/studenty-1910801300.html
Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана
Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана - РИА Новости, 21.11.2023
Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана
РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до тысячи человек на 2024-2025 годы, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:39
2023-11-21T13:39
2023-11-21T18:03
россия
таджикистан
образование - общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до тысячи человек на 2024-2025 годы, сообщил президент России Владимир Путин."Самая большая квота из стран СНГ приходится на Таджикистан - 900 человек. Мы на 2024 и 2025 годы увеличиваем эту квоту до тысячи человек", - сказал он на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.Путин поблагодарил Рахмона за внимание, которое он уделяет развитию русского языка и отношениям с РФ в гуманитарной сфере в целом.Президент России также напомнил, что в Таджикистане были открыты пять школ с преподаванием на русском языке, и с этого года правительство России будет выделять средства на учебники для этих школ.
https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, образование - общество, владимир путин
Россия, Таджикистан, Образование - Общество, Владимир Путин
Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана
Путин: РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до 1 тысячи
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до тысячи человек на 2024-2025 годы, сообщил президент России Владимир Путин.
"Самая большая квота из стран СНГ
приходится на Таджикистан - 900 человек. Мы на 2024 и 2025 годы увеличиваем эту квоту до тысячи человек", - сказал он на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном
.
Путин поблагодарил Рахмона за внимание, которое он уделяет развитию русского языка и отношениям с РФ в гуманитарной сфере в целом.
Президент России также напомнил, что в Таджикистане были открыты пять школ с преподаванием на русском языке, и с этого года правительство России будет выделять средства на учебники для этих школ.
Межгосударственные отношения России и Таджикистана