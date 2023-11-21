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В Южной Корее заявили, что КНДР запустила ракету на юг - РИА Новости, 21.11.2023
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16:57 21.11.2023 (обновлено: 17:52 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/sputnik-1910866664.html
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила ракету на юг
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила ракету на юг - РИА Новости, 21.11.2023
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила ракету на юг
Северная Корея осуществила анонсированный ранее запуск военного разведывательного спутника, сообщило южнокорейское Объединенное командование начальников штабов... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:57
2023-11-21T17:52
в мире
южная корея
япония
желтое море
объединенный комитет начальников штабов (сша)
оон
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Северная Корея осуществила анонсированный ранее запуск военного разведывательного спутника, сообщило южнокорейское Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ)."Север запустил в южном направлении то, что Север называет военным разведывательным спутником", - говорится в сообщении ОКНШ.Ранее служба безопасности на море Японии сообщила, что получила уведомление от Северной Кореи о запуске ракеты-носителя со спутником в интервале с 22 ноября по 1 декабря. Ожидается, что фрагменты ракеты упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии в двух точках к юго-западу от Северной Кореи в Желтом море и к востоку от Филиппин. Южнокорейские военные в этой связи предположили, что КНДР может попытаться запустить спутник уже с начала суток 22 ноября, поскольку ранее производила все запуски в первый же день объявленного срока.КНДР 31 мая произвела первую попытку вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Маллиген-1" на ракете-носителе типа "Чхоллима-1" с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива, пообещав в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. В конце августа прошла вторая попытка запуска, также неудачно, но проблема возникла уже на этапе работы третьей ступени ракеты из-за ошибки в системе аварийного подрыва. Тогда управление заявило, что попытается осуществить третий запуск в октябре, но в этом месяце он не состоялся.В понедельник ОКНШ Южной Кореи призвал КНДР немедленно прекратить подготовку к запуску спутника и предупредил, что примет необходимые для защиты людей меры, если КНДР реализует свой план, несмотря на предупреждения международного сообщества. С призывом к Северной Корее отменить запуск сегодня также выступили спецпредставители США, Японии и Южной Кореи, подчеркнув, что даже если целью запуска является вывод на орбиту спутника, он будет нарушать резолюций СБ ООН, запрещающие КНДР пуски с использованием технологий баллистических ракет. В администрации президента Южной Кореи сообщили, что Сеул в ответ может приостановить действие межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, ограничивающее полеты разведывательной авиации вблизи границы.КНДР, в свою очередь, заявляет, что имеет полное право совершенствовать свои возможности в сфере космической разведки. Как говорится в комментарии исследователя Ли Сон Чжина из Государственного управления по освоению космоса, опубликованном сегодня агентством ЦТАК, разведывательные спутники необходимы стране для противодействия усилиям США и их союзников по нейтрализации стратегических объектов КНДР. Он назвал запланированный на 30 ноября запуск первого южнокорейского разведывательного спутника "крайне опасной военной провокацией, нацеленной на повышение возможностей по контролю над нашими стратегическими объектами в глубине (страны) и нанесение по ним превентивного удара в случае начала военных действий". По мнению исследователя, Вашингтон стремится укрепить возможности по сбору разведывательных данных в регионе, чтобы повысить эффективность и надежность систем ПРО и таким образом добиться стратегического превосходства над Северной Кореей, Китаем и Россией.
https://ria.ru/20231115/kndr-1909503236.html
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в мире, южная корея, япония, желтое море, объединенный комитет начальников штабов (сша), оон
В мире, Южная Корея, Япония, Желтое море, Объединенный комитет начальников штабов (США), ООН
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила ракету на юг

Военные Южной Кореи заявили, что КНДР запустила ракету на юг

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск баллистической ракеты в КНДР
Запуск баллистической ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск баллистической ракеты в КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Северная Корея осуществила анонсированный ранее запуск военного разведывательного спутника, сообщило южнокорейское Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ).
"Север запустил в южном направлении то, что Север называет военным разведывательным спутником", - говорится в сообщении ОКНШ.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Японии рассказали, чем грозит новое топливо для ракет КНДР
15 ноября, 06:28
Ранее служба безопасности на море Японии сообщила, что получила уведомление от Северной Кореи о запуске ракеты-носителя со спутником в интервале с 22 ноября по 1 декабря. Ожидается, что фрагменты ракеты упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии в двух точках к юго-западу от Северной Кореи в Желтом море и к востоку от Филиппин. Южнокорейские военные в этой связи предположили, что КНДР может попытаться запустить спутник уже с начала суток 22 ноября, поскольку ранее производила все запуски в первый же день объявленного срока.
КНДР 31 мая произвела первую попытку вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Маллиген-1" на ракете-носителе типа "Чхоллима-1" с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива, пообещав в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. В конце августа прошла вторая попытка запуска, также неудачно, но проблема возникла уже на этапе работы третьей ступени ракеты из-за ошибки в системе аварийного подрыва. Тогда управление заявило, что попытается осуществить третий запуск в октябре, но в этом месяце он не состоялся.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
КНДР разработала новый тип двигателя для ракет, пишут СМИ
15 ноября, 00:42
В понедельник ОКНШ Южной Кореи призвал КНДР немедленно прекратить подготовку к запуску спутника и предупредил, что примет необходимые для защиты людей меры, если КНДР реализует свой план, несмотря на предупреждения международного сообщества. С призывом к Северной Корее отменить запуск сегодня также выступили спецпредставители США, Японии и Южной Кореи, подчеркнув, что даже если целью запуска является вывод на орбиту спутника, он будет нарушать резолюций СБ ООН, запрещающие КНДР пуски с использованием технологий баллистических ракет. В администрации президента Южной Кореи сообщили, что Сеул в ответ может приостановить действие межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, ограничивающее полеты разведывательной авиации вблизи границы.
КНДР, в свою очередь, заявляет, что имеет полное право совершенствовать свои возможности в сфере космической разведки. Как говорится в комментарии исследователя Ли Сон Чжина из Государственного управления по освоению космоса, опубликованном сегодня агентством ЦТАК, разведывательные спутники необходимы стране для противодействия усилиям США и их союзников по нейтрализации стратегических объектов КНДР. Он назвал запланированный на 30 ноября запуск первого южнокорейского разведывательного спутника "крайне опасной военной провокацией, нацеленной на повышение возможностей по контролю над нашими стратегическими объектами в глубине (страны) и нанесение по ним превентивного удара в случае начала военных действий". По мнению исследователя, Вашингтон стремится укрепить возможности по сбору разведывательных данных в регионе, чтобы повысить эффективность и надежность систем ПРО и таким образом добиться стратегического превосходства над Северной Кореей, Китаем и Россией.
Военнослужащий КНДР - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Южная Корея осудила КНДР за разработку оружия
8 сентября, 06:38
 
В миреЮжная КореяЯпонияЖелтое мореОбъединенный комитет начальников штабов (США)ООН
 
 
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