https://ria.ru/20231121/spetsoperatsiya-1910814248.html

Шойгу рассказал о контроле поставок вооружения для ведения спецоперации

Шойгу рассказал о контроле поставок вооружения для ведения спецоперации - РИА Новости, 21.11.2023

Шойгу рассказал о контроле поставок вооружения для ведения спецоперации

Контроль поставок необходимых для ведения спецоперации образцов вооружения и техники проходит ежедневно, задания ГОЗ уточняются 2-3 раза в месяц, сообщил... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:28

2023-11-21T14:28

2023-11-21T14:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Контроль поставок необходимых для ведения спецоперации образцов вооружения и техники проходит ежедневно, задания ГОЗ уточняются 2-3 раза в месяц, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В интересах специальной военной операции в постоянном режиме, 2–3 раза в месяц, осуществляется уточнение заданий государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок необходимых образцов вооружения и техники", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ. "При двукратном увеличении объемов финансирования госзаказа относительно базовых показателей план текущего года будет выполнен не менее чем на 98%", - добавил он.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)