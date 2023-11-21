https://ria.ru/20231121/spetsoperatsiya-1910814248.html
Шойгу рассказал о контроле поставок вооружения для ведения спецоперации
Шойгу рассказал о контроле поставок вооружения для ведения спецоперации - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу рассказал о контроле поставок вооружения для ведения спецоперации
Контроль поставок необходимых для ведения спецоперации образцов вооружения и техники проходит ежедневно, задания ГОЗ уточняются 2-3 раза в месяц, сообщил... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:28
2023-11-21T14:28
2023-11-21T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Контроль поставок необходимых для ведения спецоперации образцов вооружения и техники проходит ежедневно, задания ГОЗ уточняются 2-3 раза в месяц, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В интересах специальной военной операции в постоянном режиме, 2–3 раза в месяц, осуществляется уточнение заданий государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок необходимых образцов вооружения и техники", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ. "При двукратном увеличении объемов финансирования госзаказа относительно базовых показателей план текущего года будет выполнен не менее чем на 98%", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу рассказал о контроле поставок вооружения для ведения спецоперации
Шойгу: в интересах СВО 2–3 раза в месяц уточняются задания гособоронзаказа
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Контроль поставок необходимых для ведения спецоперации образцов вооружения и техники проходит ежедневно, задания ГОЗ уточняются 2-3 раза в месяц, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В интересах специальной военной операции в постоянном режиме, 2–3 раза в месяц, осуществляется уточнение заданий государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок необходимых образцов вооружения и техники", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ.
"При двукратном увеличении объемов финансирования госзаказа относительно базовых показателей план текущего года будет выполнен не менее чем на 98%", - добавил он.