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В Совфеде поддержали закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 21.11.2023
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11:24 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/sovfed-1910756234.html
В Совфеде поддержали закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
В Совфеде поддержали закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 21.11.2023
В Совфеде поддержали закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:24
2023-11-21T11:24
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, передает корреспондент РИА Новости. В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат коснётся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей. Подчеркивается, что данные изменения не коснутся военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно. Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, совет федерации рф
Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Совет Федерации РФ
В Совфеде поддержали закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Комитет Совфеда поддержал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, передает корреспондент РИА Новости.
В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат коснётся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.
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Подчеркивается, что данные изменения не коснутся военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.
Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаСовет Федерации РФ
 
 
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