https://ria.ru/20231121/sovfed-1910756234.html

В Совфеде поддержали закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

В Совфеде поддержали закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 21.11.2023

В Совфеде поддержали закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:24

2023-11-21T11:24

2023-11-21T11:24

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, передает корреспондент РИА Новости. В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат коснётся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей. Подчеркивается, что данные изменения не коснутся военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно. Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

https://ria.ru/20231025/mrot-1905173865.html

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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, совет федерации рф