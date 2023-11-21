https://ria.ru/20231121/simvolika-1910937584.html

В Днепропетровской области демонтируют символику с мемориала воинам СССР

В Днепропетровской области демонтируют символику с мемориала воинам СССР - РИА Новости, 21.11.2023

В Днепропетровской области демонтируют символику с мемориала воинам СССР

Власти Днепропетровской области Украины намерены в городе Никополь до конца ноября демонтировать коммунистическую символику с мемориала, установленного в память РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T23:14

2023-11-21T23:14

2023-11-21T23:14

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Власти Днепропетровской области Украины намерены в городе Никополь до конца ноября демонтировать коммунистическую символику с мемориала, установленного в память о погибших советских солдатах, сообщает во вторник телеканал "Общественное". "В городе Никополе в Днепропетровской области планируют реконструировать мемориал "Вечная слава" почти за 95 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов). Планируют заменить таблички погибших и демонтировать коммунистическую символику. Реконструкция будет проведена в рамках декоммунизации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным замдиректора Никопольского краеведческого музея Мирослава Жуковского, мемориал был открыт 9 мая 1975 года, там захоронены 641 военный СССР и 18 коммунистических деятелей. "Добавили еще именные плиты героев Советского Союза Перевозникова Андрея и Евгения Корсунского, погибших в боях за Никополь и похороненных в братских могилах", - приводит телеканал слова Жуковского. Работы планируется завершить до 30 ноября. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20231107/draka-1908023445.html

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в мире, украина, днепропетровская область