https://ria.ru/20231121/serbiya-1910771964.html

Столтенберг заявил о готовности уважать нейтральный статус Сербии

Столтенберг заявил о готовности уважать нейтральный статус Сербии - РИА Новости, 21.11.2023

Столтенберг заявил о готовности уважать нейтральный статус Сербии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов расширять сотрудничество с Сербией, уважая ее нейтральный статус, а совместные военные учения не будут... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:27

2023-11-21T12:27

2023-11-21T12:34

в мире

сербия

нато

йенс столтенберг

александр вучич

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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов расширять сотрудничество с Сербией, уважая ее нейтральный статус, а совместные военные учения не будут его нарушением.Ранее генсек НАТО, находящийся с визитом в странах Западных Балкан, сообщил, что обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем возобновление совместных военных учений НАТО и Сербии."Тот факт, что мы проводим совместные военные учения Сербии и НАТО, не означает, что нарушается нейтральный статус Сербии. Сербия заявила, что останется нейтральной страной, вне военных блоков, мы полностью это уважаем, но продолжаем считать, что, находясь вне блока, Сербия может тесно сотрудничать с НАТО на пользу Сербии и альянса", - сказал он.Столтенберг посетил Сербию в рамках своего балканского турне. Накануне во время визита в Косово генсек НАТО заявил, что альянс рассматривает усиление своего присутствия в регионе Западных Балкан.

https://ria.ru/20231120/bosniya-1910545600.html

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Кирилл Волков

в мире, сербия, нато, йенс столтенберг, александр вучич