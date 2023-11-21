https://ria.ru/20231121/serbiya-1910771964.html
Столтенберг заявил о готовности уважать нейтральный статус Сербии
Столтенберг заявил о готовности уважать нейтральный статус Сербии - РИА Новости, 21.11.2023
Столтенберг заявил о готовности уважать нейтральный статус Сербии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов расширять сотрудничество с Сербией, уважая ее нейтральный статус, а совместные военные учения не будут... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:27
2023-11-21T12:27
2023-11-21T12:34
в мире
сербия
нато
йенс столтенберг
александр вучич
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов расширять сотрудничество с Сербией, уважая ее нейтральный статус, а совместные военные учения не будут его нарушением.Ранее генсек НАТО, находящийся с визитом в странах Западных Балкан, сообщил, что обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем возобновление совместных военных учений НАТО и Сербии."Тот факт, что мы проводим совместные военные учения Сербии и НАТО, не означает, что нарушается нейтральный статус Сербии. Сербия заявила, что останется нейтральной страной, вне военных блоков, мы полностью это уважаем, но продолжаем считать, что, находясь вне блока, Сербия может тесно сотрудничать с НАТО на пользу Сербии и альянса", - сказал он.Столтенберг посетил Сербию в рамках своего балканского турне. Накануне во время визита в Косово генсек НАТО заявил, что альянс рассматривает усиление своего присутствия в регионе Западных Балкан.
https://ria.ru/20231120/bosniya-1910545600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, нато, йенс столтенберг, александр вучич
В мире, Сербия, НАТО, Йенс Столтенберг, Александр Вучич
Столтенберг заявил о готовности уважать нейтральный статус Сербии
Столтенберг: НАТО готова расширять отношения с Сербией и уважать ее нейтралитет
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов расширять сотрудничество с Сербией, уважая ее нейтральный статус, а совместные военные учения не будут его нарушением.
Ранее генсек НАТО, находящийся с визитом в странах Западных Балкан, сообщил, что обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем
возобновление совместных военных учений НАТО и Сербии.
"Тот факт, что мы проводим совместные военные учения Сербии и НАТО, не означает, что нарушается нейтральный статус Сербии. Сербия заявила, что останется нейтральной страной, вне военных блоков, мы полностью это уважаем, но продолжаем считать, что, находясь вне блока, Сербия может тесно сотрудничать с НАТО на пользу Сербии и альянса", - сказал он.
Столтенберг посетил Сербию в рамках своего балканского турне. Накануне во время визита в Косово
генсек НАТО заявил, что альянс рассматривает усиление своего присутствия в регионе Западных Балкан.
Столтенберг обеспокоился влиянием России в Боснии и Герцеговине