Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг заявил о готовности уважать нейтральный статус Сербии - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 21.11.2023 (обновлено: 12:34 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/serbiya-1910771964.html
Столтенберг заявил о готовности уважать нейтральный статус Сербии
Столтенберг заявил о готовности уважать нейтральный статус Сербии - РИА Новости, 21.11.2023
Столтенберг заявил о готовности уважать нейтральный статус Сербии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов расширять сотрудничество с Сербией, уважая ее нейтральный статус, а совместные военные учения не будут... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:27
2023-11-21T12:34
в мире
сербия
нато
йенс столтенберг
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов расширять сотрудничество с Сербией, уважая ее нейтральный статус, а совместные военные учения не будут его нарушением.Ранее генсек НАТО, находящийся с визитом в странах Западных Балкан, сообщил, что обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем возобновление совместных военных учений НАТО и Сербии."Тот факт, что мы проводим совместные военные учения Сербии и НАТО, не означает, что нарушается нейтральный статус Сербии. Сербия заявила, что останется нейтральной страной, вне военных блоков, мы полностью это уважаем, но продолжаем считать, что, находясь вне блока, Сербия может тесно сотрудничать с НАТО на пользу Сербии и альянса", - сказал он.Столтенберг посетил Сербию в рамках своего балканского турне. Накануне во время визита в Косово генсек НАТО заявил, что альянс рассматривает усиление своего присутствия в регионе Западных Балкан.
https://ria.ru/20231120/bosniya-1910545600.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, нато, йенс столтенберг, александр вучич
В мире, Сербия, НАТО, Йенс Столтенберг, Александр Вучич
Столтенберг заявил о готовности уважать нейтральный статус Сербии

Столтенберг: НАТО готова расширять отношения с Сербией и уважать ее нейтралитет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов расширять сотрудничество с Сербией, уважая ее нейтральный статус, а совместные военные учения не будут его нарушением.
Ранее генсек НАТО, находящийся с визитом в странах Западных Балкан, сообщил, что обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем возобновление совместных военных учений НАТО и Сербии.
"Тот факт, что мы проводим совместные военные учения Сербии и НАТО, не означает, что нарушается нейтральный статус Сербии. Сербия заявила, что останется нейтральной страной, вне военных блоков, мы полностью это уважаем, но продолжаем считать, что, находясь вне блока, Сербия может тесно сотрудничать с НАТО на пользу Сербии и альянса", - сказал он.
Столтенберг посетил Сербию в рамках своего балканского турне. Накануне во время визита в Косово генсек НАТО заявил, что альянс рассматривает усиление своего присутствия в регионе Западных Балкан.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Столтенберг обеспокоился влиянием России в Боснии и Герцеговине
Вчера, 12:54
 
В миреСербияНАТОЙенс СтолтенбергАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала